La star norvégienne réclame davantage de réalisme
Haaland a sauvé l’équipe d’Enzo Maresca, arrivée en Allemagne après deux défaites consécutives en championnat et une victoire aux tirs au but contre Brighton en Carabao Cup. En reprenant un centre à ras de terre d’Elliot Anderson sur son 13e ballon touché, l’attaquant a porté son bilan face à ses adversaires du jour à 13 buts en neuf matches. L’auteur du but de la victoire restait toutefois frustré que son équipe n’ait pas plié la rencontre plus tôt.
Des erreurs défensives avant une intervention décisive
City avait pris l’avantage avant la pause grâce à un but contre son camp de Castello Lukeba sur un centre de Nico O’Reilly, avant que Ridle Baku ne trompe Gianluigi Donnarumma à son premier poteau. Antonio Nusa a ensuite répondu, trois minutes plus tard, à la tête inscrite par Enzo Fernandez à la 57e minute.
Au micro de TNT Sports après la rencontre, Haaland a déclaré : « Le plus important, c’est que j’ai aidé l’équipe à gagner. J’ai réussi à le faire aujourd’hui, donc je suis très heureux.
Je pense qu’au bout du compte, nous devons hausser un peu notre niveau. Quand nous menions 1-0, je pense que nous aurions dû pousser davantage pour marquer le deuxième, puis, avec un peu de chance, le troisième. C’est ce que nous devons faire en tant que club, nous devons travailler là-dessus. »
Interrogé sur ce que City devait faire différemment, il a poursuivi : « Je pense qu’il faut savoir garder le ballon, choisir quand le conserver et quand aller de l’avant, et travailler ensemble, aussi bien offensivement que défensivement. Il y a beaucoup de choses.
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Ce qui est bien, c’est qu’on peut toujours progresser et qu’une nouvelle occasion se présente toujours lors d’un nouveau match, dans trois jours. C’est très agréable. »
Un buteur prolifique qui s’accommode de toucher peu de ballons
Selon Opta, son total de buts contre Leipzig est le plus élevé de sa carrière face à un adversaire des cinq grands championnats européens. Interrogé sur le faible nombre de ballons qu’il avait touchés avant de marquer, Haaland a ajouté : « On peut voir les choses de plusieurs façons.
On peut se dire qu’il est difficile de rester concentré pendant environ 100 minutes, ou voir les choses de manière positive : il suffit de rester pleinement concentré pendant 100 minutes pour être, espérons-le, prêt quand l’occasion se présente. On peut voir les choses de plusieurs façons, et je choisis la seconde. »
Un déplacement à Forest pour confirmer le rebond en championnat
L’équipe de Maresca, deuxième au classement, va maintenant tenter de mettre fin à sa série de deux défaites en championnat lorsqu’elle se rendra à Nottingham Forest ce week-end. Après avoir concédé des buts égalisateurs évitables en milieu de semaine, elle devra resserrer sa défense pour rester dans la course au titre. Une victoire au City Ground lui permettrait de retrouver de l’élan avant la trêve internationale.