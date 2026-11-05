Partager Suivez GOAL sur Google

L’attaquant de Manchester City Erling Haaland a appelé ses coéquipiers à faire preuve de davantage de réalisme après avoir inscrit le but de la victoire à la 78e minute, mercredi, lors du succès 3-2 face au RB Leipzig en Ligue des champions. En déplacement en Allemagne, le club de Premier League avait perdu son avantage à deux reprises avant que son capitaine ne marque de près et ne le hisse à la septième place du classement.

Publicité

La star norvégienne réclame davantage de réalisme

Haaland a sauvé l’équipe d’Enzo Maresca, arrivée en Allemagne après deux défaites consécutives en championnat et une victoire aux tirs au but contre Brighton en Carabao Cup. En reprenant un centre à ras de terre d’Elliot Anderson sur son 13e ballon touché, l’attaquant a porté son bilan face à ses adversaires du jour à 13 buts en neuf matches. L’auteur du but de la victoire restait toutefois frustré que son équipe n’ait pas plié la rencontre plus tôt.

Des erreurs défensives avant une intervention décisive

City avait pris l’avantage avant la pause grâce à un but contre son camp de Castello Lukeba sur un centre de Nico O’Reilly, avant que Ridle Baku ne trompe Gianluigi Donnarumma à son premier poteau. Antonio Nusa a ensuite répondu, trois minutes plus tard, à la tête inscrite par Enzo Fernandez à la 57e minute.

Au micro de TNT Sports après la rencontre, Haaland a déclaré : « Le plus important, c’est que j’ai aidé l’équipe à gagner. J’ai réussi à le faire aujourd’hui, donc je suis très heureux.

Je pense qu’au bout du compte, nous devons hausser un peu notre niveau. Quand nous menions 1-0, je pense que nous aurions dû pousser davantage pour marquer le deuxième, puis, avec un peu de chance, le troisième. C’est ce que nous devons faire en tant que club, nous devons travailler là-dessus. »

Publicité Publicité

Interrogé sur ce que City devait faire différemment, il a poursuivi : « Je pense qu’il faut savoir garder le ballon, choisir quand le conserver et quand aller de l’avant, et travailler ensemble, aussi bien offensivement que défensivement. Il y a beaucoup de choses.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Ce qui est bien, c’est qu’on peut toujours progresser et qu’une nouvelle occasion se présente toujours lors d’un nouveau match, dans trois jours. C’est très agréable. »

Un buteur prolifique qui s’accommode de toucher peu de ballons

Selon Opta, son total de buts contre Leipzig est le plus élevé de sa carrière face à un adversaire des cinq grands championnats européens. Interrogé sur le faible nombre de ballons qu’il avait touchés avant de marquer, Haaland a ajouté : « On peut voir les choses de plusieurs façons.

Publicité

On peut se dire qu’il est difficile de rester concentré pendant environ 100 minutes, ou voir les choses de manière positive : il suffit de rester pleinement concentré pendant 100 minutes pour être, espérons-le, prêt quand l’occasion se présente. On peut voir les choses de plusieurs façons, et je choisis la seconde. »

Un déplacement à Forest pour confirmer le rebond en championnat

L’équipe de Maresca, deuxième au classement, va maintenant tenter de mettre fin à sa série de deux défaites en championnat lorsqu’elle se rendra à Nottingham Forest ce week-end. Après avoir concédé des buts égalisateurs évitables en milieu de semaine, elle devra resserrer sa défense pour rester dans la course au titre. Une victoire au City Ground lui permettrait de retrouver de l’élan avant la trêve internationale.