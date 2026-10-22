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L’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, a appelé ses joueurs à garder les pieds sur terre après leur victoire écrasante contre Manchester United en Ligue des champions, mercredi soir. Le technicien espagnol a vu son équipe de Serie A, sans complexe, surclasser son adversaire au Stadio Giuseppe Sinigaglia, accentuant considérablement la pression sur Michael Carrick, l’entraîneur des visiteurs.

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L’entraîneur espagnol salue un succès historique

Fabregas a mis son équipe en garde contre tout relâchement après avoir surclassé Manchester United sur les rives du lac de Côme. Déjà vainqueur du RB Leipzig 4-1 lors de la première journée, Côme est le premier club italien à inscrire au moins quatre buts lors de chacun de ses deux premiers matches à domicile pour sa première participation à une compétition de l’UEFA. Le club rejoint en outre l’AC Milan en devenant le deuxième club italien seulement à battre le poids lourd anglais par au moins trois buts d’écart en Europe.

Des hôtes sans peur surclassent des visiteurs désorganisés

IMAGO

Après une occasion manquée par Diogo Dalot dans les 90 premières secondes, Nico Paz a puni les visiteurs au bout de 118 secondes en repiquant sur son pied gauche avant d’enrouler sa frappe hors de portée de Senne Lammens. À 22 ans et 43 jours, l’Argentin est devenu le deuxième plus jeune Sud-Américain à marquer contre Manchester United dans la compétition, derrière Lionel Messi lors de la finale de 2009.

À la pause, Carrick, l’entraîneur des visiteurs, a remplacé Matheus Cunha et Andrey Santos, un duo à 110 millions de livres sterling, par Carlos Baleba et Amad Diallo. Mais Paz a ensuite servi Tasos Douvikas alors que Matthijs de Ligt trébuchait pour sa première titularisation depuis 325 jours, avant d’intercepter une passe de Baleba pour inscrire le troisième but à la 57e minute.

Revenant sur cette soirée marquante pour le club de Serie A au micro de l’UEFA après la rencontre, Fabregas a déclaré : « Je suis très heureux. Je pense que c’est une soirée historique pour le club, et nous sommes très heureux. C’était une bonne performance. Les garçons ont très bien rivalisé et bien joué, alors nous devons continuer sur cette lancée et poursuivre nos efforts. »

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Précisant le message d’avant-match qui a poussé son équipe, diminuée par les blessures, à jouer avec autant de conviction, l’Espagnol a poursuivi : « Ce matin, nous avons parlé de certaines choses, de certains principes et de ce que nous sommes. Nous devons jouer avec courage et sans peur, et je pense que c’est le plus important. Les garçons ont montré beaucoup de qualité et de caractère. Nous parlons toujours du caractère et de tout le reste, mais aujourd’hui, les garçons ont aussi joué avec beaucoup de qualité. »

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Les novices gardent les pieds sur terre malgré l’engouement européen

Le gardien de Côme, Jean Butez, a mis Diallo en échec avant que le remplaçant Kaiki Bruno ne centre pour Jacobo Ramon, laissé seul, qui a inscrit le quatrième but de la tête à la 76e minute. Lammens a ensuite privé Paz d’un triplé. Joshua Zirkzee, entré à la place du capitaine Bruno Fernandes au milieu de la seconde période, a repris un centre de Diallo dans le temps additionnel pour sauver l’honneur.

Minimisant l’idée que les grandes équipes européennes craindront désormais d’affronter son équipe, Fabregas a ajouté : « Je ne dirais pas que les autres équipes européennes ont peur de Côme. Croyez-moi, nous avons beaucoup de respect pour tous les clubs. Nous découvrons cette compétition, donc, comme je l’ai dit, nous devons garder les pieds sur terre, continuer à travailler, continuer à avancer, puis voir où l’avenir nous mènera. »

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La pression monte à Old Trafford

Getty Images

Privé de neuf joueurs blessés en Italie, Manchester United a vu sa série sans victoire s’étendre à sept matches, l’élan suscité par le nul encourageant obtenu dimanche sur le terrain de son rival Leeds United s’étant vite dissipé. Au coup de sifflet final, Carrick a levé les mains à plusieurs reprises pour présenter ses excuses aux supporters visiteurs encore présents dans le stade. Ce geste rappelait la réaction d’Ole Gunnar Solskjaer après une défaite 4-1 à Watford en novembre 2021, qui avait précédé son limogeage 24 heures plus tard.