Partager Suivez GOAL sur Google

Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a appelé à faire preuve de patience avec ses jeunes joueurs prometteurs après la défaite 2-1 de son équipe face à l’Uruguay, vendredi, en match amical à La Bombonera. Pour leur premier match depuis la retraite internationale de Lionel Messi le mois dernier, les Argentins n’ont pas réussi à remonter les deux buts encaissés coup sur coup en seconde période à Buenos Aires.

Publicité

Des buts sur coups de pied arrêtés font tomber les locaux en reconstruction

L’équipe de Scaloni a entamé un nouveau chapitre sans son icône de 39 ans, devant des tribunes clairsemées, quelques jours seulement après que le sélectionneur a signé une prolongation de quatre ans. Après une première période sans but, durant laquelle Cristopher Fiermarin a repoussé les tentatives de Julian Alvarez et Nico Paz, les joueurs de Diego Forlan ont marqué deux fois sur des coups de pied arrêtés de Giorgian de Arrascaeta : d’abord sur un but contre son camp de Leonardo Balerdi, puis grâce à Maxi Araujo. L’attaquant de l’Atlético de Madrid Alvarez a réduit l’écart sur un centre de Gianluca Prestianni, mais l’Uruguay a tenu bon.

Le sélectionneur protège son jeune trio offensif

S’exprimant après le match, Scaloni a déclaré : « C’était une bonne prestation, indépendamment du résultat final ; nous avons bien joué en seconde période. Nous devons reconstruire sans Leo Messi et nous avons le talent nécessaire pour rebondir après cette défaite. Cela me donne beaucoup de choses à analyser. Nous avons presque acculé l’Uruguay en seconde période. Nous savions que ce serait difficile et, maintenant, nous devons simplement continuer à travailler. »

Souhaitant protéger ses jeunes joueurs, il a ajouté : « Nous n’avons pas vraiment trouvé les bons moments pour permettre aux jeunes de jouer leur jeu naturel. Nous ne pouvons pas attendre d’eux qu’ils portent l’équipe sur leurs épaules. C’est difficile, et leurs coéquipiers les aideront à traverser cette période. Quant aux supporters, ils reviendront nous encourager, même s’il n’est plus là. C’est à nous de susciter cet enthousiasme chez eux. »

Il a expliqué : « On ne prévoit jamais de perdre... Cela dit, il y a différentes manières de perdre. Nous avons eu une occasion franche en première période et plusieurs en seconde. Nous n’avons pas été récompensés et, quand notre jeu sera mieux en place, ce sera plus facile pour les jeunes comme Nico Paz, Soule et Prestianni. Ils doivent trouver leur rythme sous ce maillot ; c’est difficile pour eux. »

Publicité Publicité

Au sujet du remplacement d’Exequiel Palacios par l’ailier de la Roma Matias Soule, il a précisé : « Nous ne voulions pas trop perturber la structure de l’équipe. Nous avons effectué des changements et nous continuerons à expérimenter. Nous avons cherché quelque chose de différent en seconde période avec Soule, c’est pour cela que nous avons sorti Palacios. Matias est entré et s’est montré vif, juste avant qu’ils ne nous frappent avec deux buts coup sur coup. L’idée était de chercher des situations de un contre un sur ce côté, avec Enzo et Alexis pour tenir le milieu de terrain. »

Related Topics

Le sélectionneur défend son défenseur et son gardien

Comparant ce match aux rencontres habituellement disputées à domicile, Scaloni a commenté : « D’habitude, les adversaires viennent ici et restent en retrait. Ce soir, l’Uruguay est venu presser et jouer. Nous devons faire preuve de patience, en tant qu’équipe et tout au long de ce processus, parce que les superstars ne sont plus là et qu’il faut laisser du temps aux bons joueurs. N’attendons pas des jeunes qu’ils décident seuls du sort des matches. Espérons que cela arrivera, mais ne leur imposons pas ce fardeau. »

Refusant de blâmer Balerdi après que la tête de Lisandro Martinez l’a heurté, il a ajouté : « Je n’ai pas parlé à Balerdi de quelques actions précises. Nous sommes une équipe et nous ne montrons personne du doigt. L’équipe a fait preuve de patience par moments et s’est portée vers l’avant ; nous avons vu des choses encourageantes, même si le fait d’être menés nous a obligés à réagir ainsi. Il aurait mieux valu jouer avec cette intensité dès la première période. Nous n’avons pas mal joué au début, mais il manquait quelque chose, presque une certaine hésitation à presser plus haut sur le terrain. »

Publicité

Apportant son soutien au gardien Geronimo Rulli, Scaloni a expliqué : « Tout se décide dans le dernier tiers du terrain, et nous n’avons tout simplement pas su concrétiser. Nous nous sommes créé des occasions ; cette précision vient avec les matches. Auparavant, notre jeu se déroulait presque automatiquement, et nous allons progresser. Il y a des points positifs à retenir, même si personne n’aime perdre, évidemment. Nous avons livré une prestation solide, respecté ce que nous avions préparé, et l’Uruguay a bien joué. Rulli ? Il a été solide, c’est un gardien fiable et il ne pouvait rien faire sur les deux buts encaissés.

« Nous devons prêter attention au moindre détail. Parfois, les choses tourneront en notre faveur et, d’autres fois, non. Nous verrons comment cela se passe. Nous avons des options... Nous avons beaucoup travaillé, sans en être récompensés. Les supporters veulent voir l’équipe prendre l’initiative et jouer comme l’Argentine essaie toujours de le faire. Ce soir, ils nous ont battus grâce à deux buts sur coups de pied arrêtés. »

Publicité

Le match à Córdoba offre une occasion immédiate de réagir

Se projetant sur la suite après la troisième victoire de Forlan depuis sa prise de fonctions, Scaloni a confirmé : « Mardi, nous procéderons à quelques changements contre le Costa Rica à Córdoba. Nous avons aimé ce qu’ont montré certains jeunes joueurs. Ils pourraient rejouer, nous verrons. »

Il a conclu : « Historiquement, l’Uruguay est un adversaire difficile, pas seulement pour l’Argentine, mais aussi pour le Brésil, l’Espagne, tout le monde. C’est l’une des sélections les plus difficiles à affronter et les plus solides, et elle a mérité sa victoire. »