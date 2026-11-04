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Unai Emery a averti ses joueurs d’Aston Villa qu’ils devaient être plus exigeants envers eux-mêmes après que Barcelone a brutalement mis fin à leur début de campagne sans défaite en Ligue des champions. Lamine Yamal a ouvert le score, puis Raphinha a inscrit un doublé, condamnant le club de Premier League à une défaite 3-0 en Catalogne.

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Villa puni en Catalogne

Aston Villa est arrivé en Espagne fort d’un parcours européen sans faute, mais a rapidement été mis en pièces par un FC Barcelone d’une efficacité redoutable. Le jeune prodige Yamal a profité d’une mésentente défensive dès la septième minute, sanctionnant l’hésitation de Joao Gomes après une passe de Zion Suzuki qui l’a exposé à l’intense pressing de Pedri.

Malgré plusieurs occasions, les visiteurs ont manqué de tranchant dans le dernier tiers du terrain. Raphinha a ensuite inscrit un doublé après la pause, scellant une nette victoire 3-0 et mettant brutalement fin à la série de trois victoires de Villa dans la compétition.

Emery réclame davantage d’efficacité

Emery a refusé de faire porter la responsabilité de cette erreur précoce à Gomes, insistant sur le fait que la relance depuis l’arrière reste un principe tactique non négociable pour son équipe.

« Joao Gomes n’a pas commencé avec beaucoup d’assurance balle au pied. Ce n’est pas seulement à cause de l’erreur qu’il a commise, mais cela fait partie de notre style, donc je ne lui en veux pas », a déclaré Emery. « Mais nous avons besoin d’expérience. C’était donc aussi une bonne expérience pour lui, au plus haut niveau, face à leur pressing. »

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« C’est tellement intense. Nous travaillons ensemble depuis plus de quatre ans, nous avons déjà commis ce genre d’erreurs et nous saurons toujours les surmonter et progresser, car nous savons que ce style de jeu fonctionne. Nous devons relever ces défis et nous améliorer. »

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L’entraîneur basque a également souligné la nécessité urgente de progresser devant le but. « Nous affrontons des équipes comme Barcelone en Premier League, où il y a des équipes de ce niveau, mais là, c’est dans un autre pays. C’est donc un très bon test pour mesurer le niveau que nous voulons atteindre et celui auquel nous voulons rivaliser », a-t-il expliqué. « Aujourd’hui, nous n’avons pas atteint le niveau souhaité dans ce test, mais il nous a laissé beaucoup d’enseignements, beaucoup d’expérience pour les joueurs et des informations à analyser pour essayer de rivaliser à ce niveau, je l’espère, dans les prochains mois. »

« Dans l’ensemble, nous réalisons un parcours fantastique en Ligue des champions avec neuf points. Le match d’aujourd’hui montre toutefois qu’il nous reste du travail pour atteindre ce niveau. Même si nous y sommes parfois parvenus pendant la rencontre et que nous avons été proches de marquer, nous devons être plus exigeants envers nous-mêmes dans la concrétisation de nos occasions. Le 3-0 est plus sévère que ce que nous avons subi, mais nous acceptons cette défaite et en avons tiré beaucoup d’enseignements. »

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Une rude leçon pour McGinn

Fouler la pelouse du Camp Nou a permis au capitaine John McGinn de réaliser un rêve d’enfance, lui qui n’avait auparavant visité le stade qu’en tant que touriste. Mais affronter un géant européen impitoyable lui a réservé une rude leçon.

« Barcelone a pris les bonnes décisions aux bons moments et a marqué de très beaux buts », a déclaré McGinn à TNT Sports. « L’entraîneur a parlé de la nécessité d’être efficaces dans les moments importants du match. Quand on vient ici, les duels à 50-50 ne tournent pas toujours en notre faveur. Ils laissent aussi des joueurs aux avant-postes, donc si on perd le ballon, ils peuvent partir rapidement. »

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« Je pense que nous sommes capables de rivaliser avec des équipes de ce niveau, nous l’avons montré, que ce soit contre le Bayern Munich ou le PSG. Ce soir a été une grande leçon pour nous et je suis sûr qu’elle nous sera utile à l’avenir. »

Un sérieux défi à Old Trafford

Villa doit vite se remettre de cette défaite avant de retrouver le championnat face à Manchester United. L’équipe d’Emery se rend à Old Trafford pour affronter un Manchester United porté par sa spectaculaire victoire renversante contre la Roma en Ligue des champions.