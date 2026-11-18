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Julian Alvarez a appelé la sélection argentine à aller de l’avant alors qu’elle entame un nouveau chapitre après la retraite internationale de Lionel Messi. L’attaquant a démontré son efficacité avec un superbe doublé contre le Costa Rica, retrouvant la forme au meilleur moment pour son club.

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Accompagner la transition après Messi

L’Argentine traverse une période de changements importants, et Alvarez est au cœur de cette transformation. Après avoir marqué deux fois lors d’une prestation dominante contre le Costa Rica , l’attaquant est revenu sur l’évolution du groupe depuis le départ de la plus grande icône du pays. Originaire de Calchín, il a insisté sur la responsabilité qui incombe à la génération actuelle pour maintenir les exigences élevées établies lors du cycle précédent.

Évoquant la situation actuelle de la sélection, Alvarez a souligné la portée émotionnelle des événements récents. « Une année particulière pour ce que nous avons vécu, avec la Coupe du monde au milieu, les adieux de Lionel, ce que cela représentait et une nouvelle ère avec beaucoup de nouveaux joueurs. Nous devons continuer à grandir pour représenter la sélection comme toujours », a déclaré Alvarez, cité par Ole.

Un mélange prometteur de nouveaux talents

Le nouveau projet de Scaloni prend forme, et l’intégration sans heurts de jeunes talents prometteurs est rapidement devenue la pierre angulaire de sa vision. Alors que la sélection cherche à prolonger sa réussite, les liens qui se tissent entre les joueurs expérimentés et les nouveaux venus portent déjà leurs fruits, sur le terrain comme dans le vestiaire.

Pour Alvarez, créer cette cohésion dans un groupe renouvelé sera essentiel pour remporter de nouveaux titres. « Certains ont fait leurs débuts aujourd’hui, d’autres l’autre jour, et d’autres encore viennent depuis des années. Petit à petit, ils rejoignent le groupe, un beau collectif se crée pour ensuite atteindre les objectifs. Le plus important est d’être unis et forts pour atteindre les objectifs », a ajouté l’attaquant.

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Alvarez savoure son retour chez lui

Alvarez a fait étalage de son efficacité dans sa ville natale de Cordoue, où il s’est illustré au stade Mario Alberto Kempes avec un superbe doublé en première période. Cette fenêtre internationale FIFA fructueuse a donné un sérieux coup de pouce à l’attaquant, qui avait également marqué lors de la récente défaite 2-1 contre l’Uruguay à la Bombonera. Avec trois buts lors de ses deux dernières apparitions en sélection, Alvarez repart en Europe avec l’efficacité qui lui manquait ces dernières semaines.

Cette prestation dans sa province natale avait une saveur particulière, comme il l’a souligné : « C’est une joie, quelque chose de spécial parce que je viens d’ici. Des proches, des amis et des membres de ma famille sont venus me voir. C’est vraiment particulier. »

Un retour crucial à l’Atlético de Madrid

Cette série de buts tombe à point nommé pour l’Atlético de Madrid. Alvarez a connu des débuts contrastés dans la capitale espagnole, avec deux buts et trois passes décisives en douze apparitions jusqu’ici cette saison. Sa relation avec les supporters de l’Atlético a également été mise à l’épreuve après des informations faisant état, plus tôt dans l’année, de son intérêt pour un transfert au FC Barcelone. Ses récentes performances avec l’Argentine laissent toutefois penser qu’il est prêt à faire taire les critiques. Après avoir retrouvé le chemin des filets en sélection, l’ancien joueur de Manchester City revient à Madrid avec un nouvel élan, déterminé à s’imposer comme le leader incontesté de l’attaque de l’Atlético de Madrid.