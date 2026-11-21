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Le capitaine de Leeds United, Ethan Ampadu, a salué l'efficacité de son équipe après sa nette victoire 4-1 contre Chelsea à Stamford Bridge, la première à l'extérieur face au club londonien depuis plus d'un quart de siècle. Ce résultat historique, obtenu grâce à une seconde période dominatrice dans l'ouest de Londres, place le géant du Yorkshire dans la course à l'Europe.

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Un après-midi historique dans l'ouest de Londres

Leeds United s'est enfin libéré du poids de l'histoire samedi en signant sa première victoire en championnat à Stamford Bridge depuis 1999. Dans une rencontre marquée par une rivalité ancienne et intense, les visiteurs ont fait preuve d'une remarquable résistance pour renverser la situation et décrocher un résultat que leurs supporters présents à Londres n'oublieront pas de sitôt.

Peu après le coup de sifflet final, l'international gallois a souligné l'importance de répondre aux fortes attentes des supporters. Ampadu a déclaré aux journalistes : « Nous connaissons l'histoire de ce match et ce que les supporters attendent. Nous savons qu'ils voulaient une victoire ici depuis longtemps. Nous avons raison de savourer cette performance. »

Malgré l'euphorie, le milieu de terrain de 26 ans a rapidement rappelé que l'équipe devait faire de ce résultat un point de départ pour continuer à progresser, et non une fin en soi. Évoquant l'évolution tactique de l'effectif sous la direction actuelle, Ampadu a ajouté : « On parle de tournants, mais nous devons tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné et essayer de faire mieux. »

Okafor brille, Chelsea s'effondre

Le match n'a pas commencé comme prévu pour les visiteurs, puisque Chelsea a ouvert le score par Emmanuel Emegha . L'attaquant néerlandais, titularisé pour la première fois avec le club londonien après son arrivée cet été, a inscrit son premier but à la 25e minute d'une puissante frappe du gauche. Mais cet avantage n'a duré que trois minutes : Noah Okafor a profité de la confusion dans la défense de Chelsea pour glisser le ballon dans le petit filet opposé et égaliser, faisant basculer la dynamique en faveur de Leeds.

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Leeds a ensuite pris l'avantage sur penalty après que l'arbitre Michael Oliver a sanctionné Morgan Rogers pour avoir bloqué du bras une tentative cadrée de Jayden Bogle. Dominic Calvert-Lewin a transformé le penalty avec assurance en envoyant le ballon dans le coin inférieur du but. Les visiteurs ont accentué leur emprise sur la rencontre à la 58e minute, quand Okafor a réagi à un ballon qui rebondissait en le reprenant pour l'envoyer sous la barre. Brenden Aaronson a définitivement scellé le résultat dans les dernières minutes du temps additionnel : parti de la ligne médiane, il a filé seul vers le but avant de placer calmement le ballon dans le coin inférieur.

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Ambitions européennes et retour à la réalité

Ces trois points hissent Leeds United à la sixième place du classement de Premier League, à une seule longueur de Bournemouth, quatrième, dans la course à la Ligue des champions.

Interrogé sur la perspective d'une qualification européenne, le capitaine a déclaré : « Nous devons être réalistes et comprendre à quel point ce championnat est difficile. Il faut confirmer la semaine prochaine, sinon cette performance n'aura servi à rien. Nous savons où nous voulons ramener Leeds. Le chemin pourrait être long, mais nous sommes prêts. »

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Des rendez-vous difficiles attendent Leeds et Chelsea

Ce résultat fait reculer Chelsea à la huitième place et prolonge une période difficile pour les hommes d'Alonso après leur récente défaite contre Sunderland. Chelsea tentera de rebondir lors de son déplacement à Nottingham Forest le 27 novembre, avant de recevoir Crystal Palace le 2 décembre. De son côté, Leeds cherchera à confirmer cette belle victoire en accueillant Coventry City le 28 novembre, avant un déplacement difficile à l'Etihad Stadium pour affronter Manchester City le 2 décembre.