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Jamal Musiala a fait son retour contre le 1. FC Cologne. Contrairement à Karl-Heinz Rummenigge, Max Eberl et Vincent Kompany ont ensuite pris sa défense.

La star offensive de 23 ans est sans doute la personne dont on parle le plus actuellement au FC Bayern, et les avis des dirigeants pourraient difficilement être plus divergents. Alors qu' Uli Hoeneß et Jan-Christian Dreesen avaient déjà exprimé leurs inquiétudes ces derniers jours, Rummenigge en a rajouté après le match nul 1-1 contre Cologne .

Si Musiala ne parvenait plus à retrouver son niveau d'antan, car « ce que nous savons laisse malheureusement penser qu'il lui sera difficile de revenir au niveau qu'il a souvent montré ici, dans ce stade », « ces sommes, sauf votre respect, ne seraient plus tenables ».

Après Hoeneß et Dreesen, Rummenigge suggère ainsi lui aussi indirectement à Musiala qu'il pourrait renoncer volontairement à une partie de son salaire. Eberl et Kompany, eux, ont surtout voulu évaluer la situation sur le plan sportif et croient en un avenir réussi pour Musiala à l'Allianz Arena.

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Qu'ont dit Max Eberl et Vincent Kompany à propos de Jamal Musiala ?

« Il est légitime de s'inquiéter, surtout après ce qui s'est passé », a expliqué Eberl après la rencontre. « Mais nous le voyons à l'entraînement et nous voyons comment il a traversé cette période de 16 ou 17 mois, avec toutes les difficultés qu'elle comporte. »

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Tout cela ne constitue « en rien des conditions qui permettent à un jeune comme lui de trouver son rythme. Quand nous le voyons, quand nous l'entendons, quand nous le sentons, nous sommes convaincus qu'il peut retrouver ce niveau », a poursuivi Eberl, contredisant ainsi indirectement Rummenigge et les autres, car « nous, au sein du secteur sportif, avons une autre conviction ».

Kompany a abondé dans le même sens : « J'ai un rôle très clair dans ce club. Un entraîneur doit être celui qui croit en ses joueurs. Si nous y parvenons, tout le monde y gagne. »

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Et Kompany de poursuivre : « Si Jamal retrouve sa forme et son niveau, le FC Bayern y gagne. Les supporters aussi, et même l'Allemagne du football, je crois. Parce que c'est un joueur à part. C'est mon rôle. Si un entraîneur dit ou fait autre chose, alors c'est un problème, à mon avis. »

On ne peut « pas attendre de nos joueurs vedettes qu'ils fassent immédiatement la différence. Si Lucho Diaz joue 20 minutes la semaine prochaine, nous ne pouvons pas attendre de lui qu'il décide tout de suite du sort du match. Ce n'est pas réaliste. Jamal Musiala est dans sa phase de réintégration, Lucho entamera bientôt la sienne. Pour l'instant, ce sont d'autres joueurs qui comptent. À un moment donné, ces joueurs seront de nouveau aptes à jouer à 100 % et nous pourrons alors en profiter à nouveau. »