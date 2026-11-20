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Harry Kane a lancé un message plein de détermination au reste du football européen : le Bayern Munich dispose, selon lui, de tous les atouts nécessaires pour reconquérir la Ligue des champions. Le capitaine de l’Angleterre estime que le club allemand est prêt à mettre fin à son attente d’un titre européen après une élimination cruelle dans la compétition la saison dernière.

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Le sacre européen reste l’objectif principal

La conquête de la Ligue des champions de l’UEFA est devenue la mission prioritaire de Kane et de ses coéquipiers du Bayern. Après plusieurs années sans soulever le trophée le plus prestigieux du football de clubs, l’attaquant anglais a exprimé publiquement l’ambition collective du club allemand de retrouver les sommets européens. Pour un club de la stature du Bayern, six ans sans remporter la compétition, c’est beaucoup trop long.

Évoquant l’état actuel de l’effectif, Kane s’est dit extrêmement confiant dans le groupe réuni à l’Allianz Arena. L’attaquant est convaincu que l’alliance de l’expérience et du talent au sein du vestiaire permet au Bayern de rivaliser avec n’importe quelle équipe d’Europe. « La Ligue des champions est un objectif majeur pour moi et pour l’équipe. Nous avons un effectif solide, composé de joueurs incroyables », a déclaré Kane lors d’un entretien accordé au média français Foot Mercato.

Tirer les leçons de la douleur de Paris

Le souvenir de l’élimination de la saison dernière reste vif dans l’esprit du joueur de 33 ans. Le Bayern avait atteint les demi-finales lors de l’édition 2025-2026, avant de s’incliner de justesse face au Paris Saint-Germain, sur le score cumulé de 6-5 au terme d’une confrontation riche en buts. Malgré la déception d’avoir manqué la finale de si peu, Kane garde du respect pour l’adversaire qui a mis fin au parcours du Bayern, comme le rapporte Bulinews.

« La saison dernière, les matches contre le PSG étaient fous, c’était incroyablement serré, et il n’y avait aucune honte à être éliminés par l’équipe qui a remporté le titre deux fois de suite », a déclaré Kane en revenant sur cette confrontation européenne. L’attaquant estime que ces rencontres sous haute pression ont apporté à l’effectif une expérience précieuse, qui lui sera utile pour aborder les tours à élimination directe cette fois-ci. Plutôt que de rester bloquée sur cette défaite, l’équipe s’en sert comme moteur pour sa campagne européenne actuelle.

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L’influence de Vincent Kompany

Kane estime que le Bayern a enfin trouvé l’équilibre tactique nécessaire pour conquérir l’Europe et voit dans la stabilité sur le banc un atout décisif. Alors que Vincent Kompany entame sa troisième saison à l’Allianz Arena, l’identité de jeu de l’entraîneur belge est désormais profondément ancrée dans l’effectif. Pour le capitaine de l’Angleterre, cette continuité entre le staff technique et le vestiaire constitue l’avantage décisif pour venir à bout des poids lourds européens.

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« Passer une année de plus avec l’entraîneur et l’équipe nous aide à devenir encore plus forts. Nous avons abordé cette saison en nous disant que ce devait être notre année », a expliqué Kane.

Une détermination sans relâche à décrocher le titre

À l’approche de la phase décisive de la compétition, le message du camp bavarois est clair : seul le trophée suffira. Kane a clairement indiqué que l’effectif était prêt à tout sacrifier pour soulever le trophée en fin de saison. Il ne s’agit plus seulement de rivaliser avec les autres équipes, mais de trouver les petits détails qui permettent de remporter les matches les plus serrés.

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Il a conclu en réaffirmant l’unique priorité du club : « Nous devons trouver un moyen d’y parvenir, trouver ce petit supplément qui fera la différence pour franchir les tours et faire tout notre possible pour gagner la Ligue des champions. C’est notre objectif principal. »