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Nic Woltemade confirme sa bonne forme avec un nouveau but sous le maillot de la Juve. Il donne aussi un coup de main à un coéquipier.

Lors du succès 4-0 contre le FC Venise , Nick Woltemade laisse son coéquipier Randal Kolo Muani tirer un penalty. L’attaquant de la Juventus Turin explique ensuite les raisons de son geste.

L’international allemand est entré à la mi-temps lors de cette large victoire face à la lanterne rouge de Serie A. Il a lui-même ouvert le score après la pause, à la 53e minute, avant d’offrir le but du 2-0 à Teun Koopmeiners (59e).

Après un autre but signé Juan Cabal (65e), la Juventus obtient un penalty à la 69e minute, à la suite d’une faute sur Kolo Muani dans la surface vénitienne. Woltemade prend d’abord le ballon et attend au point de penalty le feu vert de l’arbitre. Une fois celui-ci donné, l’ancien attaquant de Bundesliga cède toutefois le ballon à Kolo Muani, qui accepte ce cadeau et transforme sans difficulté.

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« La dernière fois, il m’a donné le ballon ; nous avons tous les deux besoin de confiance », explique ensuite Woltemade au micro de DAZN. « Si nous avons l’occasion de nous aider mutuellement, nous le faisons. Je ne veux pas me faire passer pour un “Good Guy” parce que je lui ai donné le ballon. Pour moi, c’était tout à fait normal. C’est un bon gars. Il a tiré le penalty et l’a marqué. »

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Fin octobre, l’ancien joueur de Francfort avait effectivement rendu un service similaire à Woltemade lors du match nul contre le Stade Rennes en Ligue Europa. Kolo Muani avait alors laissé l’Allemand tirer un penalty, que Woltemade avait transformé pour établir le score final à 2-2.

Combien de buts Nick Woltemade a-t-il marqués pour la Juventus Turin ?

Face à Venise, Woltemade a inscrit seulement son deuxième but en championnat, à l’occasion de son dixième match. En Ligue Europa, il compte trois buts en quatre rencontres, soit cinq buts en 16 matches toutes compétitions confondues. Il a également délivré quatre passes décisives.

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En championnat, cette victoire permet à la Juventus de rester au contact des places qualificatives pour la Ligue des champions. Après douze journées, la Vieille Dame compte 21 points, mais accuse déjà onze longueurs de retard sur le leader, la Lazio Rome.

« C’est une victoire importante. Après la trêve internationale, il est toujours difficile de retrouver le rythme. Nous savions que ce serait un match difficile, mais je pense que nous avons plutôt bien joué en seconde période et marqué à des moments importants », souligne Woltemade, mettant ainsi en avant l’amélioration récente de l’équipe turinoise.