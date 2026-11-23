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L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a livré un jugement sévère sur la fragilité mentale de son équipe après le spectaculaire nul 4-4 contre l’Atalanta. Le technicien a estimé que ses joueurs avaient « raté l’examen » lors d’une soirée chaotique à Bergame, où ils ont laissé filer une avance de deux buts à trois reprises.

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La fin de match gâche le triplé de Pio Esposito

L’Atalanta a arraché un point à Bergame grâce au deuxième but de Charles De Ketelaere et à un penalty de Franck dans le temps additionnel, après que le penalty de Petar Sucic avait porté le score à 4-2. Cette fin de match a gâché une soirée marquante pour Pio Esposito , auteur de son premier triplé en Serie A après ses bonnes performances avec l’Italie en Ligue des nations.

La frustration de l’Inter a été accentuée par deux décisions concernant des penalties. Les visiteurs estimaient que Davide Zappacosta méritait un carton rouge, plutôt qu’un jaune, pour avoir dégagé le ballon du coude sur la ligne de but. Alessandro Bastoni a ensuite concédé le penalty décisif pour une main involontaire, les bras levés au-dessus des épaules.

Chivu dénonce un Inter « trop tendre et superficiel »

Au micro de DAZN Italia, Chivu a fustigé le manque de mordant de son équipe. « Nous avons mené 2-0, 3-1 et 4-2, c’est donc notre regret, a-t-il déclaré après le match. Nous savions ce que nous devions faire et nous ne l’avons pas fait. Nous aurions dû gérer notre avance. Puis, quand nous les avons sentis revenir sur nos talons, nous avons aussitôt repris deux buts d’avance. »

« Je pense que nous avons raté l’examen dans les dernières minutes. Il est difficile de dire pourquoi nous n’avons pas su conserver notre avance. Il faut féliciter l’Atalanta, qui a senti que nous étions un peu superficiels. Elle a multiplié les centres et placé des joueurs dans la surface, tandis que nous avons été un peu trop tendres par rapport à notre habitude. »

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« Je suis désolé, je vois cela comme deux points offerts, mais nous en tirerons les leçons et savons désormais qu’il faut laisser retomber l’intensité et la mentalité lors des prochains matches. »

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Il a également pointé des erreurs sur coups de pied arrêtés et dans la surface. « Le deuxième but de l’Atalanta est venu d’un corner, identique à celui sur lequel Pepo venait de réaliser un superbe arrêt quelques instants plus tôt. Nous n’en avons donc pas tiré les leçons, a poursuivi Chivu. Quand nous avons mené 4-2, notre défense est ensuite restée statique dans une situation chaotique. Dans ces moments-là, il faut de la détermination et de la concentration. Nous avons fait preuve de négligence sur ce point aujourd’hui. »

Chivu a modifié son dispositif sur les ailes en fin de match, tout en insistant sur l’importance de l’état d’esprit. « J’avais le sentiment que nous souffrions sur les côtés, en partie parce que nous étions trop tendres et que nous laissions trop facilement l’espace nécessaire pour centrer. J’ai décidé de placer Marcus Thuram sur un côté pour aider Djed Spence dans les dernières minutes, a ajouté Chivu. C’est une question d’envie d’aller au duel, d’être plus déterminé, et pas seulement de mettre des joueurs derrière le ballon. Sans la bonne intensité, une seule erreur peut coûter cher. »

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Les failles défensives freinent les ambitions de l’Inter

Il s’agit du premier nul de la saison pour l’Inter, qui compte par ailleurs 11 victoires et trois défaites toutes compétitions confondues. Mais ses difficultés défensives sautent aux yeux : le club a encaissé 17 buts en 12 matches de Serie A, plus que toute autre équipe du top 6.

Interrogé sur le fait de savoir si ce bilan défensif le préoccupait davantage que les points perdus, Chivu a exigé une réaction rapide. « Nous encaissons trop de buts pour un club qui a de grandes ambitions, mais nous devons faire comme à Rotterdam et contre Côme : réagir à un revers, sans regarder en arrière. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas nous contenter de gérer une situation : il faut continuer à tout donner jusqu’au coup de sifflet final », a conclu l’entraîneur de l’Inter.

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Retrouver de l’intensité pour les prochains matches

L’Inter doit maintenant tourner rapidement la page sans s’attarder sur les occasions manquées, en prenant pour modèle ses réactions précédentes à Rotterdam et contre Côme. Avec 11 victoires en 15 matches toutes compétitions confondues, l’équipe de Chivu reste redoutable lorsqu’elle est concentrée, à condition d’éliminer les erreurs individuelles et de maintenir son intensité jusqu’au coup de sifflet final.