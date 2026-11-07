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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, était furieux après la défaite préjudiciable de son équipe face à Nottingham Forest (3-1), samedi après-midi. Le technicien italien n’a pas mâché ses mots dans son analyse d’après-match, pointant l’absence totale d’impact physique de son effectif constellé de stars.

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L’entraîneur de City pointe un manque d’engagement physique

Liam Delap a brillé en inscrivant un superbe doublé pour offrir à Nottingham Forest sa première victoire à domicile de la saison en Premier League, aux dépens d’un Manchester City apathique. Profitant d’erreurs défensives élémentaires des visiteurs, Forest a pris deux buts d’avance en première période grâce à Jair Cunha et Delap. Si Rayan Cherki a redonné espoir à City après la pause d’une magnifique demi-volée, lançant une période de domination des visiteurs, Delap a anéanti leurs espoirs de retour en concluant une contre-attaque fulgurante d’une frappe spectaculaire.

Interrogé sur la prestation de son équipe juste après le coup de sifflet final, l’entraîneur italien s’est montré très critique envers son manque de mordant durant les quarante-cinq premières minutes. « En première période, quand on ne répond pas à l’intensité adverse et qu’on perd tous les duels, c’est difficile, a déclaré Maresca à Sky Sports. Ensuite, quand on veut réagir, il est trop tard. Dans ce genre de match, il faut répondre à l’intensité et gagner les duels, sinon c’est toujours compliqué. En première période, nous n’avons pas été assez bons dans les duels et sur les seconds ballons : nous les avons tous perdus. Puis, quand nous avons voulu réagir, nous étions menés 2-0 et, dans le football, c’est toujours compliqué. »

La frustration de l’entraîneur était manifeste lorsqu’il est revenu sur les actions à l’origine des buts de Forest, conclues avec efficacité et semblant chacune découler d’un manque de concentration défensive et de combativité. Il a détaillé ces défaillances tactiques : « Sur le premier but, nous essayons de jouer, de construire. Sur le deuxième, nous perdons des duels au milieu du terrain, puis, sur le troisième, nous perdons un duel à l’entrée de leur surface. Nous devons répondre à l’intensité dans ce genre de match. »

Inquiétudes liées aux blessures et difficultés tactiques

Pour ajouter aux malheurs de City, Maresca a dû procéder à d’importants changements en défense à la pause, perturbant davantage le rythme de son équipe. Marc Guehi et Josko Gvardiol ont tous deux été remplacés, laissant la défense vulnérable aux contre-attaques directes de Forest.

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Ce résultat laisse City, deuxième, à six points du leader Arsenal, vainqueur de Hull 1-0 plus tôt dans la journée. Forest remonte à la 16e place, avec deux points d’avance sur la zone de relégation. Le résultat a également fait basculer Manchester United dans les trois dernières places pour la première fois à un stade aussi avancé d’une saison de Premier League.

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Au sujet des changements effectués à la mi-temps, Maresca a expliqué : « [Marc] Guehi a demandé à sortir à cause d’une blessure : il a eu un problème en première période. [Josko] Gvardiol a également eu un petit souci pendant la semaine. En première période, nous n’avons pas été assez bons, nous n’avons pas répondu aux exigences de ce genre de match. »

Delap fait souffrir son ancien club lors de la victoire de Forest

Delap a été le grand protagoniste de l’après-midi, inscrivant deux buts sensationnels pour assurer la victoire de Forest. Formé à City, il a montré précisément ce qui avait manqué à son ancienne équipe, alliant puissance brute et efficacité devant le but. Son but à la 18e minute a notamment donné deux buts d’avance à Forest : Manchester City ne s’était plus retrouvé mené de deux buts aussi tôt dans un match de Premier League depuis novembre 2019, contre Liverpool (13e minute).

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Malgré ce revers, Maresca a tenté de prendre du recul sur une mauvaise passe qui a vu City perdre des points contre Aston Villa (2-1), Brighton (1-0) et désormais Forest, rappelant les aléas du football de haut niveau. « C’est le football. Nous avons gagné les sept premiers matchs d’affilée, ce qui n’était jamais arrivé, et maintenant nous en avons perdu trois de suite. C’est le football. Nous devons essayer de nous améliorer match après match. »

Une période d’apprentissage exigeante pour l’effectif

La transition sous Maresca semble rencontrer son premier obstacle majeur : les joueurs peinent à s’adapter aux exigences élevées de son système face à des adversaires qui exercent un pressing intense. La tâche ne sera pas plus facile après la trêve internationale. City retrouvera la compétition contre Fulham le 21 novembre, puis contre Naples en Ligue des champions le 24 novembre, deux rencontres à domicile, avant un choc contre le leader Arsenal à l’Emirates Stadium le 29 novembre.

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Interrogé sur le fait que le groupe soit encore en phase de développement, Maresca a répondu : « Absolument. Je ne les connaissais pas avant et cela fait maintenant trois ou quatre mois que nous travaillons ensemble. Je pense qu’ils doivent apprendre à me connaître et que je dois apprendre à les connaître. C’est un processus d’apprentissage. Nous savons ce que nous faisons bien, mais nous devons comprendre ce que nous ne faisons pas bien et essayer de nous améliorer. »