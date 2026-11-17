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Le Danemark se prépare à recevoir son rival scandinave, la Norvège, mardi soir à Copenhague pour un match décisif de Ligue des nations de l’UEFA. Face à la menace que représente Erling Haaland, le sélectionneur danois Brian Riemer compte sur son propre buteur, lui aussi en grande forme, pour faire la différence lors de cette dernière rencontre de la phase de groupes qui s’annonce serrée.

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Une place en phase à élimination directe en jeu

Le Danemark accueillera la Norvège au Parken , à Copenhague, mardi soir, pour un match décisif de Ligue des nations. Les deux sélections se disputent la dernière place qualificative de leur groupe. Le Danemark occupe actuellement la deuxième place avec neuf points en cinq matches.

La Norvège le suit à la troisième place avec six points. Le Portugal a déjà assuré sa qualification avec 12 points. Les deux rivaux nordiques joueront donc leur survie dans la compétition lors de la sixième journée.

Arrêter la machine à buts

Le duel entre les buteurs est au cœur des discussions avant cette rencontre. Le sélectionneur danois Riemer est parfaitement conscient de la menace offensive que représente Haaland. Il a toutefois rappelé que son équipe dispose, elle aussi, d’une sérieuse puissance de feu.

« Nous affrontons l’un des meilleurs attaquants du monde, et il est en excellente forme, surtout avec la Norvège », a déclaré Riemer à l’UEFA. « Nous savons que nous devons être à notre meilleur niveau défensivement, mais nous sommes très confiants. Nous avons aussi notre propre machine à buts [en Hojlund], qui est en forme. La Norvège a donc le même problème que nous. »

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Prendre sa revanche après la défaite à Oslo

Les visiteurs avaient pris le dessus lors de la dernière confrontation entre les deux équipes. La Norvège s’était imposée 3-2 à Oslo plus tôt dans la compétition, au terme d’un match haletant. Riemer s’attend à une nouvelle rencontre extrêmement serrée, mais estime que le public de Copenhague peut faire la différence. Il a exposé ses attentes à DR Sporten.

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« Ce sera un match extrêmement serré. Nous avons l’avantage de jouer à domicile, comme la Norvège lors de notre dernière rencontre, a souligné Riemer. Nous respectons beaucoup la Norvège, mais nous avons aussi une grande confiance en nous, et je suis certain qu’un match spectaculaire nous attend. »

La route vers la phase à élimination directe

Un match nul suffira au Danemark pour se qualifier pour la phase à élimination directe. L’équipe qui reçoit doit simplement éviter la défaite pour conserver ses trois points d’avance au classement.

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À l’inverse, la Norvège doit s’imposer à l’extérieur pour revenir à égalité de points et avoir une chance de se qualifier. Le résultat déterminera laquelle des deux nations poursuivra sa route et laquelle sera éliminée.