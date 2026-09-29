Manchester City a exprimé sa « déception et sa surprise » face à la décision de la commission indépendante de la Premier League, réaffirmant son innocence quant aux accusations portées contre lui et annonçant sa volonté de poursuivre les procédures juridiques et réglementaires pour défendre sa position.

La Premier League avait officiellement confirmé ce mardi la condamnation de Manchester City pour des infractions financières graves, après des années d'enquête.

Richard Masters, directeur général de la Premier League, a qualifié l'affaire et la décision de « plus importantes de l'histoire de la Premier League ».

Manchester City a déclaré dans un communiqué officiel publié quelques minutes après celui de la ligue : « Le club est déçu et surpris par la décision de la commission de la Premier League, rendue publique aujourd'hui. »

Et d'ajouter : « Le club est innocent des accusations portées contre lui par la Premier League, et il existe un ensemble complet de preuves incontestables qui soutiennent l'ensemble des positions du club dans cette affaire. »

Le club a poursuivi : « C'est pourquoi Manchester City continuera de défendre sa position sans relâche et prendra, si nécessaire, les mesures appropriées devant toutes les instances réglementaires et juridiques compétentes. »

Manchester City a affirmé que l'affaire n'était pas encore close, précisant : « Les procédures de la Premier League sont toujours en cours et des éléments importants n'ont pas encore été tranchés. Le club va désormais commencer à utiliser les voies de recours qui s'offrent à lui, au motif que la décision comporte des erreurs de fond manifestes en droit, dans les principes et dans les faits, et qu'il s'agit d'une décision infondée. »

Le club a souligné qu'il avait, tout au long des huit dernières années, respecté les procédures juridiques, en partant du principe que la direction de la Premier League et son encadrement exécutif agiraient en tant qu'instance réglementaire indépendante, impartiale et équitable, à l'abri de toute influence partiale.

Manchester City a conclu son communiqué en ces termes : « Il est clair que le club est plus limité dans ce qu'il peut dire, jusqu'à l'aboutissement de l'ensemble des procédures à venir. »