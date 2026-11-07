Partager Suivez GOAL sur Google

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a exprimé son entière confiance en Martin Zubimendi et rappelé le milieu de terrain Marc Roca pour pallier l’absence de Rodri, blessé. De la Fuente a affirmé que l’Espagne possédait les deux meilleurs milieux de terrain centraux du football mondial, alors que la Roja se prépare à disputer la Ligue des nations.

Publicité

Zubimendi et Roca chargés de pallier l’absence de Rodri

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, compte sur Martin Zubimendi et le milieu du Real Betis Marc Roca pour tenir l’entrejeu en l’absence de Rodri, blessé.

La blessure de Rodri, ajoutée à l’absence de Dani Olmo, laisse des vides importants au milieu de terrain des champions du monde avant les matches contre la République tchèque et l’Angleterre.

Roca retrouve la sélection après un excellent début de saison avec le Betis, prétendant à la Ligue des champions.

« Nous avons les deux meilleurs milieux de terrain avec Rodri et Zubimendi »

De la Fuente n’a pas tari d’éloges sur Zubimendi, affirmant que le joueur de la Real Sociedad et Rodri sont les meilleurs au monde à leur poste.

Publicité Publicité

« Pour moi, nous avons les deux meilleurs milieux de terrain : Rodri et Zubimendi. Martin, même s’il ne joue pas [toutes les minutes], affiche toujours un très haut niveau avec nous », a déclaré De la Fuente.

Related Topics

« Ma façon d’aborder le moral repose sur l’optimisme. Je vois en Zubimendi quelqu’un qui travaille énormément et continue de progresser. Martin sera incroyablement frais pour ces matches », a-t-il ajouté.

De la Fuente se réjouit du retour de Marc Roca

Pour expliquer le rappel de Marc Roca, De la Fuente a souligné les liens qu’ils entretiennent depuis leur passage dans les sélections espagnoles de jeunes, ainsi que la connaissance qu’a Roca du système tactique de l’Espagne.

Publicité

« Marc Roca fait partie des joueurs qui ont été avec nous pendant longtemps, et nous avons vraiment hâte de le revoir. Il connaît parfaitement notre système », a expliqué De la Fuente.

Roca a été préféré aux jeunes espoirs des moins de 21 ans Chema Andres et Marc Bernal pour apporter immédiatement son expérience au niveau senior.

Publicité

L’Espagne se prépare à un test au milieu de terrain en Ligue des nations

Zubimendi et Roca rejoindront Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Fermin Lopez et Pablo Barrios au rassemblement qui débutera lundi.

L’Espagne cherchera à maîtriser le rythme et la possession lors de son déplacement à Prague pour affronter la République tchèque jeudi, avant de recevoir l’Angleterre à Madrid dimanche.

Publicité

De la Fuente compte sur son milieu de terrain pour prolonger la série de 11 victoires consécutives de l’Espagne et s’assurer la première place du groupe A4 de la Ligue des nations.