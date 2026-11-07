Partager Suivez GOAL sur Google

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a exprimé sa totale confiance en Martin Zubimendi et rappelé le milieu de terrain Marc Roca pour pallier l’absence de Rodri, blessé. Alors que la Roja se prépare à jouer en Ligue des nations, De la Fuente a affirmé que l’Espagne possédait les deux meilleurs milieux de terrain axiaux du football mondial.

Publicité

Zubimendi et Roca chargés de pallier l’absence de Rodri

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente compte sur Martin Zubimendi et le milieu du Real Betis Marc Roca pour tenir l’entrejeu de l’Espagne en l’absence de Rodri, blessé.

La blessure de Rodri, conjuguée à l’absence de Dani Olmo, laisse des vides importants au milieu de terrain des champions du monde avant les matches contre la République tchèque et l’Angleterre.

Roca retrouve la sélection après un excellent début de saison avec le Betis, prétendant à la Ligue des champions.

« Nous avons les deux meilleurs milieux de terrain avec Rodri et Zubimendi »

De la Fuente n’a pas tari d’éloges sur Zubimendi, affirmant que le joueur de la Real Sociedad et Rodri sont les références mondiales au milieu de terrain.

Publicité Publicité

« Pour moi, nous avons les deux meilleurs milieux de terrain : Rodri et Zubimendi. Martin, même s’il ne joue pas [toutes les minutes], évolue toujours à un très haut niveau avec nous », a déclaré De la Fuente.

Related Topics

« Ma façon d’aborder la question du moral repose sur l’optimisme. Je vois Zubimendi comme quelqu’un qui travaille énormément et continue de progresser. Martin sera dans un état de fraîcheur exceptionnel pour ces matches », a-t-il ajouté.

De la Fuente accueille le retour de Marc Roca

Pour expliquer le rappel de Marc Roca, De la Fuente a souligné leur relation de longue date au sein des sélections espagnoles de jeunes et la connaissance qu’a Roca du système tactique de l’Espagne.

Publicité

« Marc Roca fait partie des joueurs qui nous accompagnent depuis longtemps, et nous avons vraiment hâte de le retrouver. Il connaît parfaitement notre système », a expliqué De la Fuente.

Roca a été préféré aux espoirs Chema Andres et Marc Bernal, qui évoluent chez les moins de 21 ans, pour apporter immédiatement son expérience au niveau senior.

Publicité

Un test au milieu de terrain attend l’Espagne en Ligue des nations

Zubimendi et Roca rejoindront Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Fermin Lopez et Pablo Barrios lors du rassemblement qui débutera lundi.

L’Espagne cherchera à maîtriser le rythme et la possession du ballon jeudi, lors de son déplacement à Prague pour affronter la République tchèque, avant de recevoir l’Angleterre dimanche à Madrid.

Publicité

De la Fuente compte sur son noyau de milieux de terrain pour prolonger la série de 11 victoires consécutives de l’Espagne et assurer la première place du groupe A4 de la Ligue des nations.