Il n’y a pas si longtemps, au FK Bodö/Glimt, on avait du mal à convaincre ne serait-ce que des joueurs du sud de la Norvège de rejoindre l’équipe surprise de la dernière saison de Ligue des champions.

« Les joueurs jetaient un œil à la carte et voyaient que nous sommes basés au nord du cercle polaire. Chez nous, il fait froid, il y a du vent, il pleut souvent. Il faut dix heures de voiture pour rejoindre la grande ville la plus proche au nord. Et aussi dix heures pour la grande ville la plus proche au sud », raconte Frode Thomassen. En hiver, on ne voit pas le soleil pendant un mois dans la ville.

Et qui sait si l’actuel président-directeur général et l’un des visages de l’ascension du FK Bodö/Glimt, en principe impossible dans le football moderne, aurait lui-même rejoint le club à l’époque, après des décennies comme footballeur professionnel, dirigeant sportif et professeur d’université dans la capitale relativement chaude, Oslo, s’il n’était pas né et n’avait pas grandi dans le nord arctique de la Norvège.

Mais Thomassen, 59 ans, est revenu dans sa région natale en 2003 et a commencé au FK Bodö/Glimt, alors équipe ascenseur, comme entraîneur des jeunes. Il est ensuite devenu directeur de l’académie puis membre du conseil d’administration. Lorsque le club s’est retrouvé au bord de l’insolvabilité en 2010, toute la ville s’est mobilisée avec lui : les supporters, les habitants, les entrepreneurs, les pêcheurs locaux ont donné de l’argent, le club s’en est sorti et, dans les années suivantes, on a presque uniquement aligné des joueurs formés sur place.

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Combien de titres Bodö/Glimt a-t-il remportés ces dernières années ?

Mais le véritable conte de fées ne commence qu’en 2017 : le FK Bodö/Glimt est une nouvelle fois relégué, Thomassen devient CEO et un homme plutôt inconnu, même dans le football norvégien, du nom de Kjetil Knutsen devient entraîneur adjoint. À l’époque, le club générait au total 4,2 millions d’euros par an, soit déjà deux fois moins que le chiffre d’affaires d’un club allemand de troisième division.

Le club remonte immédiatement, Knutsen est promu numéro un. Le reste ressemble à un seul et même rêve fiévreux : vice-champion en 2019, champion en 2020, pour la toute première fois, puis de nouveau champion en 2021, 2023 et 2024. À cela s’ajoute le fait qu’en 2021/2022, l’aventure en Conference League ne s’arrête qu’en quart de finale, qu’en 2022/2023 vient une première participation à la Ligue Europa, qu’en 2024/2025 le parcours en Ligue Europa va jusqu’en demi-finale, que la saison dernière le club a disputé pour la première fois la Ligue des champions et n’a échoué qu’en huitième de finale face au Sporting Lisbonne après un match aller énorme et un effondrement au retour — après avoir notamment battu Manchester City, l’Atletico Madrid et l’Inter Milan auparavant.

Et tout cela avec une équipe qui pratique un football de résultat intense au pressing et dans les courses, dynamique, enthousiasmant et jamais sobre, et qui reste encore composée presque entièrement de Norvégiens, même si ceux-ci viennent de plus en plus de tout le pays. Il y a aussi des revenants de l’étranger européen : meilleur buteur de la saison dernière, Jens Petter Hauge, qui a déjà joué à Milan et à l’Eintracht Francfort. Capitaine : Patrick Berg, revenu de Lens, dont le père Örjan Berg a joué pendant des années en Suisse dans les années 1990, a même passé six mois à Munich en 1992 chez les Löwen et qui est aujourd’hui directeur sportif du FK Bodö/Glimt.

Si l’on en croit Thomassen, la part de légionnaires pourrait bientôt augmenter elle aussi. « Bien sûr, notre situation géographique nous limite encore un peu. Mais nous nous sommes développés et nous continuons de le faire. Je pense qu’entre-temps, nous sommes devenus une bonne adresse et que nous pouvons être intéressants pour des joueurs de toute la Scandinavie. » Cercle polaire ou pas, absence de soleil en hiver ou pas.

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Quel est le secret du succès du FK Bodö/Glimt ?

Jusqu’où tout cela peut-il aller ? « Nous avons maintenant 750 000 abonnés sur Instagram, plus que n’importe quelle autre équipe scandinave. Je crois que nous avons le potentiel pour être le deuxième club préféré de tout le monde. »

Et pourquoi pas ? Le FK Bodö/Glimt est une équipe sympathique et ambitieuse, issue d’un championnat européen en plein essor — cette année, avec Bodö et Viking Stavanger, deux clubs norvégiens participent pour la première fois à la compétition reine —, au sein d’une nation de football elle aussi en pleine ascension.

L’histoire pourrait être pire. Les conditions sont là, indépendamment même des succès sportifs, pour devenir l’un des véritables clubs cultes.

Quand Frode Thomassen dit qu’il s’agit d’un club où il est question de « culture et de valeurs », cela ne sonne pas comme le discours marketing habituel du football moderne. « Nous n’avons pas d’investisseur, nous n’avons pas de propriétaire privé. Je pense que c’est une histoire intéressante dans un football devenu si commercial. »

Thomassen dit « intéressant », et non « en réalité impossible », aussi parce que lui et les autres dirigeants du FK Bodö/Glimt sont assez convaincus de leur stratégie. « Ici, nous ne parlons pas du fait de vouloir gagner et nous ne nous fixons pas d’objectifs. Nous parlons de performance. Si nous performons, alors les résultats suivent », explique-t-il, avant d’ajouter : « Nous avons quatre valeurs fondamentales que le club doit incarner : la performance, le développement, la loyauté et l’unité. C’est selon cela que nous travaillons. »

Qu’ont en commun Bodö/Glimt et le Bayern Munich ?

Aussi raisonnable et réfléchi que tout cela puisse paraître, ce ne serait pas la première fois, surtout dans le football, qu’une structure jetterait ses valeurs par-dessus bord une fois qu’elle a senti le grand succès — et les montagnes d’argent. Lors du dernier exercice, Bodö/Glimt a généré environ 75 millions d’euros, notamment grâce à ses belles campagnes européennes, ce qui n’a évidemment plus rien à voir avec 2017.

Cela ne perturbe pas Thomassen, mais il est convaincu qu’au nord du cercle polaire, ils ne se laisseront pas corrompre par le succès. « Le même groupe de personnes travaille ici depuis dix ans, nous aimons être ici et nous avons emprunté cette voie ensemble, pas à pas. Récemment aussi, nous avons pris des risques, mais toujours par petites étapes. Nous savourons le succès et nous sommes concentrés sur le fait de nous améliorer, mais nous ne ressentons aucune attente vis-à-vis de nous-mêmes. »

Au lieu de faire des folies sur le marché des transferts, le club construit un nouveau stade : l’Arctic Arena doit être achevée l’année prochaine. En outre, il investit dans des start-up d’IA et de données afin de regrouper de manière cohérente toutes les informations collectées par un club et une équipe de football, puis de pouvoir en faire des choses utiles (et éventuellement même lucratives). C’est ce qu’on fait quand on a un plan et qu’on ne court pas après des rêves débridés.

Les raisonnables alpinistes du cercle polaire se déplacent désormais jeudi, lors de la première journée de la nouvelle saison de Ligue des champions, chez le Bayern Munich (21 heures, DAZN en direct). Et d’une certaine manière, les Norvégiens regardent même le champion record d’Allemagne droit dans les yeux — après tout, les deux équipes ont été nommées pour le Ballon d’Or dans la catégorie équipe de l’année. Mais c’est évidemment là que s’arrêtent les points communs. « Le Bayern Munich sera un match très spécial pour nous, dit Thomassen, un beau test pour nous. » Le club espère être assez bon pour pouvoir rivaliser. Et sinon ? « Alors nous en aurons appris quelque chose. »