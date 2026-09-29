Dès la première période, l’équipe du sélectionneur Vincenzo Montella s’est complètement effondrée devant son public à Bursa. Alessandro Bastoni a donné l’avantage aux visiteurs après neuf minutes, avant que Davide Frattesi (22e) et Michael Kayode (27e) ne portent rapidement le score à 0-3.

Les supporters ont réagi par de vives manifestations de mécontentement et un concert de sifflets assourdissant. « En première mi-temps, nous avons mérité les huées et les sifflets », a déclaré Montella, qui a dû subir des chants « Montella, démissionne » après le troisième but encaissé. Les supporters ont également pris pour cible la fédération turque, la TFF, en scandant : « TFF, démission ! » Selon Fanatik, le président de la TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, a même quitté le stade avant le début de la seconde période.

Au sein même de l’équipe, la désillusion régnait aussi après le coup de sifflet final. Le capitaine Merih Demiral a eu des mots très forts au micro de A Spor au sujet de la prestation : « Nous présentons nos excuses à notre pays. Cela n’était pas digne de nous. Nous avons honte de cette performance ! Il n’y a rien d’autre à dire. »

Certes, les locaux ont réduit l’écart moins de 90 secondes après le retour des vestiaires grâce à Baris Yilmaz, pour revenir à 1-3, mais Pio Esposito a rétabli trois minutes plus tard l’écart de trois buts (50e). Par la suite, l’équipe de Montella a tenté en vain de revenir au score. Un autre but de Yilmaz a été refusé pour une position de hors-jeu, si bien que cette lourde défaite est restée inchangée.

Qu’a dit le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, sur la débâcle contre l’Italie ?

Même après le coup de sifflet final, des huées ont continué de résonner dans le stade. Zeki Celik s’est montré déçu : « Peu importe à quel point l’Italie peut être forte, un 4-1 à domicile n’aurait jamais dû arriver ! Nous voulons faire plaisir à notre pays avec des victoires lors des deux prochains matches. »

Le sélectionneur national Montella, fragilisé, a ensuite tenté une analyse posée : « La première demi-heure fait certainement partie des choses qu’il faut oublier. Jouer tous les trois jours à ce niveau exige une certaine concentration et une certaine expérience qui nous manquent actuellement. Cela demande un réajustement mental et physique tous les quelques jours. Ce n’est pas quelque chose qu’on apprend rapidement. »

L’Italien a d’un côté affiché de la compréhension pour la réaction du public, tout en reconnaissant qu’il ne « s’attendait pas » à ce que les supporters réagissent avec une telle colère « après tout ce que ces joueurs ont accompli au cours des trois dernières années ».

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Vincenzo Montella exclut une démission de son poste de sélectionneur de la Turquie

L’entraîneur a exclu un départ anticipé : « Je crois au travail que j’ai accompli et même lorsque j’ai reçu des offres alléchantes, je ne suis pas parti. J’ai toujours confiance en nos joueurs et je les soutiens. De la même manière que nous sommes arrivés ici ensemble, nous savons aussi comment poursuivre notre route. Si la possibilité d’une démission devait exister, je parlerais avec les joueurs, mais ce n’est pas à l’ordre du jour. » Il a ajouté : « Nous ne devons pas perdre notre confiance en nous. Nous sommes arrivés jusque-là. Nous allons de nouveau donner le meilleur de nous-mêmes et poursuivre le combat sur le terrain. »

Pour la Turquie, toujours sans point, le prochain rendez-vous dans ce groupe avec la France et la Belgique sera le duel contre les Belges (2 octobre), avant le match retour en Italie le 5 octobre.