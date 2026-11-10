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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a réagi à la décision de l’ailier de l’AZ, Ayoub Oufkir, de représenter le Maroc plutôt que les Pays-Bas au niveau international. Le joueur de 20 ans est le dernier en date parmi les binationaux à choisir la sélection nord-africaine après être passé par les équipes de jeunes néerlandaises.

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Oufkir choisit le Maroc, nouveau revers pour la KNVB

Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, s'est exprimé sur la décision de l'ailier de l'AZ Ayoub Oufkir de renoncer à sa nationalité sportive néerlandaise pour représenter le Maroc. Le joueur de 20 ans avait été retenu avec les Espoirs néerlandais pour les qualifications au Championnat d'Europe, mais a choisi d'accepter une invitation de la Fédération marocaine de football.

Cette décision constitue un coup dur pour la KNVB, puisque Oufkir a remporté le Championnat d'Europe des moins de 19 ans avec les Pays-Bas l'an dernier.

Elle s'inscrit dans une tendance croissante : des joueurs possédant la double nationalité choisissent le Maroc, qui a désormais dépassé les Pays-Bas au classement FIFA et a récemment obtenu l'engagement de joueurs comme Abdellah Ouazane, de l'Ajax, et Anass Salah-Eddine.

Xavi assure que la fédération néerlandaise a « fait tout ce qu'elle pouvait »

Lors de sa conférence de presse lundi matin, Xavi a dit respecter le choix du joueur, tout en confirmant que la fédération avait tout tenté pour garder le talentueux ailier dans le giron néerlandais.

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« Je respecte le choix des joueurs. Je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais, en fin de compte, nous devons respecter ce choix », a déclaré Xavi.

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Interrogé sur son implication personnelle, le sélectionneur a ajouté : « Je peux intervenir s'il s'agit d'un joueur dont nous avons besoin. Pour le reste, je peux seulement dire que je respecte la décision du joueur. Il a choisi le Maroc et nous n'avons plus besoin de parler de ce joueur. Nous avons fait tout ce que nous pouvions et, en fin de compte, c'est la décision du joueur. »

De Jong déçu alors que le Maroc étoffe son groupe de joueurs nés aux Pays-Bas

Selon NOS, le directeur général de la KNVB, Nigel de Jong, a reconnu être déçu par le départ d'Oufkir, qui illustre l'évolution des choix de sélection nationale.

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Oufkir rejoint un important contingent de joueurs nés aux Pays-Bas qui représentent le Maroc, parmi lesquels Noussair Mazraoui, Souffian El Karouani, Anass Salah-Eddine, Abdellah Ouazane, Sofyan Amrabat, Oussama Idrissi et Zakaria Aboukhlal, dans les pas de prédécesseurs comme Hakim Ziyech et Nordin Amrabat.

Alors que Xavi est sous contrat jusqu'en 2030, la gestion des joueurs possédant la double nationalité reste un enjeu stratégique majeur pour la fédération néerlandaise.

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Les Pays-Bas se tournent vers leurs prochaines échéances internationales

Les Pays-Bas devront faire sans Oufkir pour préparer leurs prochaines rencontres internationales.

Tandis que la KNVB suit les meilleurs espoirs évoluant aux Pays-Bas et en Europe, Xavi reste concentré sur la cohésion du groupe avec les joueurs qui ont choisi de représenter la sélection nationale.

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Le Maroc cherchera à intégrer Oufkir à son équipe première, alors que les Lions de l'Atlas continuent de renforcer leur effectif international avec des talents évoluant en Europe.