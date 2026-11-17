Partager Suivez GOAL sur Google

Après la victoire 5-0 de l’Allemagne face aux Pays-Bas, le défenseur du Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck a souligné l’intensité et le pressing incessants de son équipe. Il est également revenu sur son parcours personnel au cours d’une année difficile en sélection.

Publicité

Une large victoire qui assure la première place

L’Allemagne a frappé fort lors de son dernier match de groupe en Ligue des nations de l’UEFA, écrasant les Pays-Bas 5-0 à l’Olympiastadion de Berlin. Le défenseur central du Borussia Dortmund a largement contribué au succès de l’équipe de Jürgen Klopp et à sa première place dans le groupe A2 en marquant d’une tête plongeante.

Le plaisir de jouer et une seconde période dominatrice

Au micro d’ARD après le match, Schlotterbeck s’est dit extrêmement satisfait de la fluidité du jeu offensif de son équipe et de sa volonté incessante d’aller de l’avant une fois les buts arrivés.

« La première période était plutôt correcte et la seconde nous a vraiment fait du bien. On a pris du plaisir à jouer au football ensemble aujourd’hui », a déclaré Schlotterbeck.

« Je pense que vous avez pu voir à quel point nous souriions, à quel point nous avons joué au football et, surtout, comment nous avons continué après avoir porté le score à 2-0 ou 3-0. Nous avons continué à jouer. Au bout du compte, il faut dire que nous avons pleinement mérité notre victoire 5-0. »

Publicité Publicité

Déjouer les plans tactiques grâce à une intensité brutale

En analysant la manière dont l’Allemagne est venue à bout d’une organisation néerlandaise tenace, Schlotterbeck a souligné que l’engagement physique et la victoire dans les duels individuels avaient été les clés pour débloquer le match après la pause.

Related Topics

« L’intensité, c’est tout dans le football. Avec de l’intensité, on peut déjouer les plans tactiques. Les Pays-Bas avaient un plan. En première période, nous n’avons pas toujours maîtrisé la situation. En seconde période, nous avons fait preuve d’une intensité brutale. Nous avons souvent provoqué des situations de un contre un. Et quand on gagne ses duels, cela donne ce qu’on a vu en seconde période. En plus, nous jouons tellement bien avec le ballon. Nous en sommes capables. C’est ce qui a rendu notre prestation très bonne aujourd’hui. »

Diapositive 4 : Surmonter une année difficile avec la DFB

Revenant sur l’année 2026 dans son ensemble, marquée par des blessures et une déception en Coupe du monde, Schlotterbeck s’est montré optimiste quant à l’unité du groupe et à son bel avenir sous Klopp.

Publicité

« Je dois toujours voir les choses en deux temps. Je dois dire que, chaque fois que je suis avec la DFB [l’équipe nationale allemande], j’ai toujours eu un bon sentiment. Nous avons fait un bon stage en mars. Nous avons bien commencé la Coupe du monde », a expliqué Schlotterbeck.

« Pour moi, personnellement, la Coupe du monde et la blessure ont été terriblement difficiles. Puis nous avons été éliminés et, lors du dernier rassemblement contre la Grèce, nous n’avons pas fait un bon match. On entrevoit par moments la grande équipe que nous avons... Aujourd’hui, nous n’avons pas ressenti de pression. Et c’est ainsi que nous avons joué comme nous l’avons fait aujourd’hui. »