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L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a dressé un bilan sévère de la prestation de son équipe malgré une victoire historique sur la pelouse de Venezia. Le club milanais a officiellement réalisé son meilleur début de saison en Serie A depuis l’instauration de la victoire à trois points, mais son entraîneur est resté loin d’être satisfait de la prestation.

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Un départ record malgré des prestations décevantes

Les chiffres de l’Inter cette saison sont indéniablement impressionnants, mais le groupe garde les pieds sur terre. Avec huit victoires et un match nul lors de ses neuf premières rencontres, l’Inter a signé un début de saison inédit dans l’histoire du club depuis l’instauration de la victoire à trois points. Pourtant, Chivu n’avait guère envie de célébrer après ce succès arraché à Venise.

Avec une franchise rare chez un entraîneur vainqueur, Chivu a pointé plusieurs lacunes techniques et physiques. « Peu d’énergie, de la lenteur dans certaines choses, un peu de surprise face à leur bloc bas alors que nous savions que ce serait comme ça, de la lenteur dans la circulation du ballon et pour attaquer la ligne… Mais ça va, nous jouons tous les trois jours. Nous avons eu un peu de chance aujourd’hui de l’emporter : je ne sais pas si c’est ce qui compte, ou si ce qui compte, c’est que nous y avons cru de toutes nos forces », a-t-il déclaré à Sky Sport Italia.

Provedel sauve l’Inter

Si le score laisse penser à une victoire confortable à l’extérieur, la rencontre a été bien plus équilibrée sur le terrain. L’Inter a dû compter largement sur son gardien pour conserver son avantage pendant les longues séquences de pression exercées par l’équipe à domicile. Chivu a tenu à saluer ses joueurs décisifs, qui ont permis à l’équipe de tenir bon alors que le plan tactique semblait se heurter à la résistance de Venezia.

« Nous avons aussi pris des risques, a poursuivi Chivu. Provedel nous a maintenus dans le match et, à la fin, nous y sommes parvenus grâce à notre expérience, à notre force, à notre détermination, et aussi avec de la chance. Le derby, maintenant ? Nous allons essayer de retrouver de l’énergie en quelques jours, y compris sur le plan mental. Je pense surtout à certains joueurs que j’ai dû sortir à la mi-temps aujourd’hui pour essayer de provoquer un électrochoc. Si j’avais pu, j’aurais probablement changé toute l’équipe. »

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Le spectre de Catane en 2010

Cet après-midi difficile a rappelé à Chivu des souvenirs précis de sa carrière de joueur sous les ordres de Jose Mourinho. Il a évoqué une célèbre défaite 3-1 contre Catane lors de la saison 2009/10, celle du triplé, un match où l’équipe s’était montrée apathique et trop sûre d’elle. Chivu a expliqué avoir ressenti des sensations similaires en première période contre Venezia, craignant de voir se répéter ce faux pas historique.

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« Ce sont des matches classiques au cours d’une saison. Il y en a deux ou trois par an où l’on arrive avec peu d’énergie et peu de conviction, en pensant que le minimum syndical suffira pour l’emporter », a fait remarquer Chivu.

Des progrès encore attendus

Malgré ses 25 points pris sur 27 possibles, l’entraîneur de l’Inter est convaincu que son équipe peut encore élever son niveau. Le staff gère avec précaution la pression liée au statut de champion en titre, afin que les joueurs ne se reposent pas sur leurs récents succès nationaux. Garder toute leur concentration dans un calendrier chargé reste le principal défi pour l’encadrement.

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« Nous pouvons et nous devons progresser, c’est notre point de départ, a confirmé Chivu. Il n’est jamais facile de réaliser un tel début de saison et nous ne devons pas perdre l’application dont nous faisons preuve sur le terrain, surtout après une année où nous avons remporté des trophées. Nous savons tous que l’année suivante est la plus difficile et nous travaillons en gardant les pieds sur terre. »