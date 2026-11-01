« Nous avons eu de la chance ! » : Cesc Fabregas reconnaît que Como a échappé à un penalty après sa victoire cruciale contre Venezia

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Cesc Fabregas a reconnu que Côme avait eu de la chance de repartir avec les trois points après une décision controversée de la VAR en sa faveur lors de sa courte victoire 1-0 contre Venezia. Un penalty inscrit par Lucas Da Cunha en première période a fait la différence au stade Giuseppe Sinigaglia, portant le total de Côme à 23 points au classement de Serie A.

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Fabregas reconnaît avoir eu de la chance lors d’une victoire étriquée

Cette courte victoire maintient Côme dans la course aux places européennes, à seulement deux points de l’Inter, deuxième, et cinq points de la Lazio, leader du championnat. Le match a toutefois connu son lot de rebondissements : un penalty qui aurait pu être accordé à Venise sur une action impliquant Luis Milla a finalement été écarté par les arbitres.

« Quand j’ai vu l’action, le penalty me semblait évident. Avant de venir ici, j’ai demandé s’il y avait penalty ou non. Ce n’est pas moi qui le dis, mais on m’a répondu que non, parce que Luis ne bouge pas le bras et essaie de l’écarter », a déclaré l’entraîneur à TuttoMercatoWeb. « Pour moi, il y avait penalty. Nous avons eu de la chance, mais des professionnels qui s’y connaissent mieux que moi ont dit qu’il n’y avait pas penalty. Le nôtre ? Il était plus évident. Si le ballon parvient à Tasos et qu’il n’est pas touché par-derrière, il marque. C’est difficile à juger, et je le dis honnêtement. »

Gérer un calendrier chargé

Côme traverse actuellement une période exigeante de la saison. Le club, qui occupe la neuvième place du classement avec six points en trois matches, se rendra à Lens mercredi en Ligue des champions avant un choc en championnat contre l’Inter dimanche prochain. Fabregas a reconnu que le rythme effréné du football moderne pesait sur son effectif, d’autant que le groupe n’est pas habitué à enchaîner autant de rencontres.

« Rien n’est facile sur le terrain, et nous avons vu aujourd’hui à quel point cette victoire est précieuse. Nous avons disputé beaucoup de matches à l’extérieur. J’accorde beaucoup d’importance à ce que nous avons accompli, ce n’est pas anodin. Gagner au football est très difficile, je le constate chaque semaine, et le match d’aujourd’hui était essentiel. Venise n’a cadré qu’un tir. Nous n’avons rien concédé, et les garçons ne sont pas habitués à ce genre de calendrier, avec des matches qui s’enchaînent. Nous ne nous entraînons pratiquement plus, mais nous devons conserver cette mentalité », a expliqué Fabregas après la rencontre.

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Composer avec les blessures et trouver des solutions tactiques

La tâche de l’entraîneur est compliquée par une liste de blessés qui s’allonge, notamment sur les ailes, où Assane Diao et Jesus Rodriguez sont tous deux actuellement indisponibles. Fabregas a souligné que l’absence d’ailiers de métier rend plus difficile la tâche de déstabiliser les équipes qui défendent bas et oblige les joueurs disponibles à trouver des solutions créatives sur le terrain.

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« Il y a des millions et des millions d’entraîneurs, de supporters et de dirigeants, et je pense que nous pouvons tous dire que, face à un bloc bas, les ailiers capables de gagner leurs duels sont essentiels. Pour le moment, nous n’en avons pas, et je ne parle jamais aux joueurs de ceux qui manquent. La manière dont chacun interprète son rôle devient essentielle. Nous ne devons pas chercher d’excuses, nous devons trouver une solution supplémentaire. Mais j’aimerais avoir beaucoup plus de solutions. Aujourd’hui, Nico était épuisé, et Da Cunha a joué tous les matches. Ils essaient toujours de faire ce que nous voulons, et nous essayons toujours de jouer comme nous le souhaitons. »

Ricci comparé à des légendes italiennes

Samuele Ricci a également reçu des éloges particuliers. Le milieu de terrain s’est révélé à Côme, et Fabregas n’a pas tari d’éloges sur le potentiel du jeune joueur. L’entraîneur a comparé son style de jeu à celui de quelques-uns des plus grands noms de l’histoire du football italien.

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« Je suis très heureux de Ricci. J’ai retrouvé le Samu que j’ai connu au Torino et à Milan. Il joue brillamment, comme Totti et comme Pirlo. C’est un garçon formidable, avec une excellente mentalité. Si nous lui apportons un peu plus, il peut devenir un très grand joueur en Italie. Il a une très bonne technique et des jambes. Mercredi, nous disposerons de 16 joueurs, et nous devrons tous être prêts pour la Ligue des champions. Maintenant, nous allons nous reposer, puis préparer en très peu de temps un match important dans notre parcours. Nous devons trouver de l’énergie où et comme nous le pouvons pour poursuivre sur notre lancée. »