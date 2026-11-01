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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Alvino Hanafi
Traduit par

« Nous avons eu assez d’occasions ! » : Konrad Laimer frustré après que le Bayern a malmené Dortmund sans faire mieux qu’un nul (2-2)

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Le milieu du Bayern Munich Konrad Laimer a exprimé sa profonde frustration après le match nul 2-2 concédé par les champions face au Borussia Dortmund, malgré 23 tirs et un total de 4,18 buts attendus (xG). Harry Kane a manqué un penalty en seconde période, tandis que le Bayern a touché les montants à trois reprises.

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Le Bayern domine, mais concède le nul malgré des statistiques offensives écrasantes

Le Bayern Munich a dominé le Borussia Dortmund pendant 90 minutes à l’Allianz Arena, mais a dû se contenter d’un nul 2-2. Konrad Laimer a ouvert le score, puis Dayot Upamecano a redonné l’avantage au Bayern après l’égalisation de Serhou Guirassy.

Le Bayern a tenté 23 tirs, dont 18 depuis l’intérieur de la surface de réparation, pour un total impressionnant de 4,18 buts attendus (xG).

À l’inverse, Dortmund a inscrit deux buts malgré un total de seulement 0,63 xG.

Laimer regrette une seconde période non récompensée

Laimer, auteur d’une prestation remarquable d’une surface à l’autre, a assuré que le Bayern avait assez bien joué pour s’imposer confortablement. « Nous avons eu suffisamment d’occasions pour marquer davantage. Je ne pense pas que Dortmund ait vraiment eu plus d’occasions en seconde période que les deux sur lesquelles il a marqué », a déclaré Laimer.

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« J’ai même trouvé notre seconde période meilleure que la première. Nous avons mieux joué, mieux fait circuler le ballon et créé beaucoup d’occasions. Nous n’avons simplement pas su les concrétiser aujourd’hui. »

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« Au bout du compte, nous avons encaissé à la 90e minute un but que nous n’aurions pas dû concéder. On termine alors sur un nul 2-2, qui aura certainement meilleur goût pour Dortmund que pour nous », a ajouté l’Autrichien.

Les montants et un penalty manqué coûtent cher

La malchance a aggravé l’incapacité du Bayern à faire le break : le champion en titre a touché les montants à trois reprises. Michael Olise a trouvé le poteau en début de match, tandis que Harry Kane a envoyé un penalty sur la barre transversale.

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Entré en jeu, Lennart Karl a lui aussi touché un montant dans le temps additionnel, avant l’égalisation tardive de Fabio Silva.

Laimer a souligné l’importance de la profondeur de l’effectif : « Nous entrons dans une période où chaque joueur compte. Nous restons soudés. »

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Le champion veut rebondir à Madrid

Ce nul laisse le Bayern en tête de la Bundesliga avec 18 points, devant Dortmund à la différence de buts.

Le groupe se rendra en Espagne pour affronter l’Atlético de Madrid en Ligue des champions mardi.

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Le Bayern espère convertir sa domination dans la création d’occasions en trois points sur la scène européenne.