Le Bayern domine, mais concède le nul malgré des statistiques offensives écrasantes
Le Bayern Munich a dominé le Borussia Dortmund pendant 90 minutes à l’Allianz Arena, mais a dû se contenter d’un nul 2-2. Konrad Laimer a ouvert le score, puis Dayot Upamecano a redonné l’avantage au Bayern après l’égalisation de Serhou Guirassy.
Le Bayern a tenté 23 tirs, dont 18 depuis l’intérieur de la surface de réparation, pour un total impressionnant de 4,18 buts attendus (xG).
À l’inverse, Dortmund a inscrit deux buts malgré un total de seulement 0,63 xG.
Laimer regrette une seconde période non récompensée
Laimer, auteur d’une prestation remarquable d’une surface à l’autre, a assuré que le Bayern avait assez bien joué pour s’imposer confortablement. « Nous avons eu suffisamment d’occasions pour marquer davantage. Je ne pense pas que Dortmund ait vraiment eu plus d’occasions en seconde période que les deux sur lesquelles il a marqué », a déclaré Laimer.
« J’ai même trouvé notre seconde période meilleure que la première. Nous avons mieux joué, mieux fait circuler le ballon et créé beaucoup d’occasions. Nous n’avons simplement pas su les concrétiser aujourd’hui. »
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« Au bout du compte, nous avons encaissé à la 90e minute un but que nous n’aurions pas dû concéder. On termine alors sur un nul 2-2, qui aura certainement meilleur goût pour Dortmund que pour nous », a ajouté l’Autrichien.
Les montants et un penalty manqué coûtent cher
La malchance a aggravé l’incapacité du Bayern à faire le break : le champion en titre a touché les montants à trois reprises. Michael Olise a trouvé le poteau en début de match, tandis que Harry Kane a envoyé un penalty sur la barre transversale.
Entré en jeu, Lennart Karl a lui aussi touché un montant dans le temps additionnel, avant l’égalisation tardive de Fabio Silva.
Laimer a souligné l’importance de la profondeur de l’effectif : « Nous entrons dans une période où chaque joueur compte. Nous restons soudés. »
Le champion veut rebondir à Madrid
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