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Andoni Iraola a reconnu que Liverpool avait été « un peu brouillon » dimanche, après un match nul 1-1 à Everton pour son premier derby de la Mersey. L’ouverture du score précoce et spectaculaire de Dominik Szoboszlai a été annulée par un but contre son camp de Jeremie Frimpong. L’entraîneur de Liverpool a estimé qu’un point ne suffisait pas, son équipe n’ayant pas su concrétiser ses occasions.

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Iraola frustré par le match nul dans le derby

Iraola était frustré après le match nul 1-1 de Liverpool face à Everton au Hill Dickinson Stadium. Szoboszlai avait offert un départ idéal à Liverpool d’une superbe frappe, sur un service de Florian Wirtz, avant la cinquième minute. Mais au milieu de la première période, Frimpong a dévié dans son propre but un coup franc de Kiernan Dewsbury-Hall.

Au micro de TNT Sports après la rencontre, comme le rapporte Sky Sports, Iraola a déclaré : « Je pense que ce n’est pas un bon résultat pour nous. Nous avons eu le plus d’occasions de gagner ce match. Ce point ne nous suffit pas. »

« Nous avons manqué un peu de fraîcheur »

Iraola a évoqué un manque de précision. Avant la pause, Alexander Isak avait notamment envoyé à côté sa meilleure occasion. Il a ajouté : « Nos touches de balle n’étaient pas propres. Nous nous sommes retrouvés en position de conclure dans la surface, mais nos frappes n’étaient pas nettes. Nous avons manqué un peu de fraîcheur.

« Cela se voit dans la qualité de nos derniers gestes. Ça a une incidence. Nous avons été un peu brouillons avec le ballon. Ce manque a fait la différence. Alex [Isak] a eu une grosse occasion. C’est dommage ; c’était une belle opportunité pour nous. Nous voulions gagner. »

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Szoboszlai partage la frustration de son entraîneur

Szoboszlai, qui s’est illustré au Hill Dickinson Stadium , partageait la frustration de son entraîneur. Il a déclaré à TNT Sports : « Ce sont deux points de perdus. Nous n’avons pas joué notre meilleur football, mais je pense que nous méritions de gagner. Nous avons eu les occasions et nous devons les concrétiser.

« Nous ne pouvons pas les laisser revenir dans le match après avoir pris l’avantage. Nous continuons d’avancer. Nous pouvons tout accomplir. Tout passe par le travail. Nous ne pouvons pas être brouillons comme en première période. Nous devons être présents de la première à la dernière minute. »

Liverpool reste quatrième

Ce nul met fin à une série de quatre victoires consécutives de Liverpool à l’extérieur en Premier League et laisse le club à la quatrième place du classement. Iraola voudra voir son équipe réagir rapidement. Sa série de victoires s’est interrompue alors qu’elle semblait avoir surmonté ses deux défaites consécutives contre Arsenal et Fenerbahce.