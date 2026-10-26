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Le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri a livré une analyse autocritique de la prestation de son équipe après sa défaite 2-1 face au Real Madrid lors du Clasico. L’international espagnol a pointé les erreurs commises en première période et la lenteur de la circulation du ballon comme les principales causes de ce résultat.

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Les Blaugrana s’inclinent malgré leur sursaut en seconde période

Pedri et le FC Barcelone ont subi leur première défaite de la saison sur la scène nationale, le Real Madrid s’imposant 2-1 au Spotify Camp Nou. Mené après un but chanceux inscrit en première période, Barcelone a réagi après la pause, Pedri offrant à Raphinha le but de l’égalisation.

Mais un contre conclu par Kylian Mbappe en fin de match a pris Barcelone de court et mis fin à sa série de neuf victoires.

Barcelone reste en tête de la Liga avec trois points d’avance sur le Real Madrid.

Pedri reconnaît une première période bien en deçà des attentes

Interrogé par DAZN après le match, Pedri n’a pas cherché d’excuses au début de match poussif de Barcelone. « Je pense que, dans l’ensemble, nous n’avons pas fait un grand match », a reconnu Pedri.

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« En première période, nous n’étions pas nous-mêmes ; je pense qu’il y a beaucoup de choses que nous aurions pu mieux faire. »

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« Surtout dans la circulation du ballon. En première période, nous étions très lents, nous avons perdu beaucoup de ballons bêtement et, contre cette équipe, ça se paie », a expliqué le milieu de terrain.

Le milieu regrette la mauvaise défense sur le contre décisif

Pedri a souligné que, malgré les progrès de Barcelone après la pause, son incapacité à défendre sur la transition décisive du Real Madrid lui avait coûté cher. « En seconde période, nous avons égalisé et nous jouions mieux, mais ils ont marqué sur un contre que nous avons mal défendu », a-t-il constaté.

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« Ils ont de la qualité devant. »

« Nous voulions gagner le Clásico devant nos supporters… Nous repartons tristes, mais nous devons penser au prochain match », a ajouté Pedri.

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Une longue course au titre : Barcelone se concentre sur la suite

Malgré la déception, Pedri a rappelé aux supporters que la course au titre en Liga se jouait sur la durée.

« La saison est longue et le titre de champion ne se gagne pas ici », a conclu Pedri.

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Barcelone se tourne désormais vers son match de Liga contre Alaves, samedi au Spotify Camp Nou.