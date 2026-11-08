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Florian Wirtz a salué l’efficacité de Liverpool après sa victoire à l’extérieur face à Crystal Palace, en difficulté, qui lui permet d’empocher trois points précieux. L’international allemand a marqué tandis que les hommes d’Andoni Iraola ont rebondi après une déception européenne pour se hisser dans le top 4 de la Premier League.

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Wirtz souligne l’efficacité de Liverpool

Le milieu offensif de Liverpool Wirtz affichait un moral au beau fixe après la prestation maîtrisée de son équipe à Selhurst Park, où Liverpool s’est repris après deux défaites consécutives contre Fenerbahce en Ligue des champions et Arsenal en Premier League, négociant ce déplacement délicat avec un sang-froid impressionnant.

Le meneur de jeu allemand a souligné que, même si les occasions ne s’étaient pas enchaînées tout au long du match, Liverpool avait su saisir celles qui s’étaient présentées dans le dernier tiers du terrain. « Nous avons fait un bon match. Je suis vraiment heureux de la victoire, c’est tout ce qui compte. Nous avons été efficaces devant le but. Nous n’avons pas eu beaucoup de grosses occasions... Enfin, peut-être que si, je ne sais pas, mais je n’en ai pas eu l’impression. Marquer trois buts, c’est donc toujours une bonne chose. Nous avons plutôt bien défendu, c’était une bonne performance collective », a expliqué Wirtz dans son analyse d’après-match.

Un but au moment crucial à Selhurst Park

Liverpool a puni les occasions manquées par Palace à Selhurst Park. Alexis Mac Allister a ouvert le score à la 40e minute d’une belle tête, à l’issue d’une combinaison bien exécutée sur coup franc. Wirtz a doublé la mise 14 minutes après le début de la seconde période sur un service de Bradley Barcola, avant qu’Alexander Isak n’inscrive un troisième but en fin de match, son septième en championnat cette saison. Le penalty transformé par Eddie Nketiah dans le temps additionnel après une faute de Milos Kerkez n’aura été qu’une consolation pour l’équipe à domicile.

Wirtz a reconnu à quel point ce premier but avait fait basculer le rapport de force psychologique. « C’était vraiment important, notamment après leur but refusé. Cela nous a donné un bon élan avant la pause. Le match est devenu un peu plus facile, ou plus ouvert, pour nous. C’était le bon moment pour marquer », a-t-il fait remarquer.

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Les consignes tactiques portent leurs fruits

Grâce à cette victoire, Liverpool a désormais pris 13 points à l’extérieur en Premier League cette saison, plus que toute autre équipe du championnat. Ce total égale également le record du club après ses cinq premiers déplacements lors d’une saison de championnat.

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« C’était une superbe passe vers Bradley [Barcola], dans l’espace. L’entraîneur nous a beaucoup répété de nous projeter dans la surface et je crois que nous étions trois à nous y trouver. Heureusement, le ballon est arrivé jusqu’à moi et j’ai pu marquer », a déclaré Wirtz au sujet de son but.

Palace en difficulté, Liverpool en confiance

Tandis que Liverpool savoure sa victoire, la situation devient de plus en plus préoccupante à Crystal Palace pour l’entraîneur Pierre Sage. Palace a subi sa quatrième défaite consécutive en Premier League et reste englué à la dernière place du classement. Avec seulement sept points pris sur 30 possibles depuis qu’il a succédé à Oliver Glasner, Sage fait l’objet d’une pression considérable.

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Pour Liverpool, cette victoire renforce la conviction de pouvoir rivaliser avec n’importe quelle équipe à l’extérieur, quelle que soit l’ambiance. Wirtz a conclu en évoquant l’état d’esprit de son équipe lorsqu’elle joue loin d’Anfield. « Nous sommes toujours confiants, car nous savons quelle équipe nous avons et quelles sont nos qualités. Jouer à l’extérieur ne change rien, mais nous devons bien sûr avoir plus de joueurs lors des matches à domicile », a-t-il déclaré.