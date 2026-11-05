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L’entraîneur de Lens, Yannick Cahuzac, a appelé son groupe, encore sous le choc, à regarder certaines dures vérités en face après l’humiliation historique subie mercredi soir à domicile contre Côme en Ligue des champions (9-1). Les visiteurs italiens de Cesc Fabregas ont été impitoyables au stade Bollaert-Delelis, signant la plus large victoire à l’extérieur de l’histoire de la compétition.

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Les hôtes français subissent une déroute record

Cahuzac a exigé que ses joueurs assument pleinement leurs responsabilités après que Lens a été balayé sur sa pelouse par Côme, club de Serie A, lors de la 4e journée. Tasos Douvikas a inscrit un triplé et offert un but à Nico Paz. Les visiteurs ont ainsi égalé le record de la plus large victoire dans la compétition, avec huit buts d’écart, établi par Liverpool en 2007 et le Real Madrid en 2015. Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina et Matteo Papaccioli, 18 ans, qui faisait ses débuts, ont également marqué, après qu’un penalty sifflé contre Maxence Caqueret en début de match a été annulé par la VAR.

L’entraîneur demande une remise en question sincère dans le vestiaire

Au micro du site officiel de l’UEFA après le match, Cahuzac a déclaré : « Le score est lourd, nous avons été complètement dominés. Nous devons sérieusement nous remettre en question et tenter de retrouver un peu de fierté contre Marseille dimanche. »

Exigeant que ses joueurs prennent leurs responsabilités, il a ajouté : « Nous devons pouvoir nous regarder dans les yeux et nous dire la vérité. Nous devons nous relever et nous concentrer sur dimanche. Malheureusement, ce genre de choses arrive au cours d’une carrière. »

Revenant sur cette débâcle et sur la défaite 1-0 face à Lille vendredi, il a poursuivi : « Je ne peux pas vous proposer une analyse approfondie de ce qui n’a pas fonctionné. Nous sommes touchés, mais je vais me concentrer sur mon équipe et sur la manière de l’aider à se relever.

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« Chaque match est différent. Nous avons aussi réalisé de bonnes performances ; nous avions remporté trois matches de suite en championnat avant vendredi [et la défaite 1-0 contre Lille]. Ce soir, nous ne pouvons rien retenir de positif de notre prestation. »

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Un défenseur reconnaît sa part de responsabilité dans la débâcle

Après avoir marqué d’une reprise de volée face à Jean Butez à la 65e minute, inscrivant le seul but de consolation du club français dans la soirée, le latéral droit Ruben Aguilar a lui aussi évoqué auprès du site officiel de l’UEFA les failles défensives de son équipe : « Nous avions un plan de jeu, mais nous n’avons pas réussi à l’appliquer. Notre défense a été transpercée et tout est allé très vite. Nous allons rapidement nous remettre au travail. Nous sommes tous choqués, attristés et abattus. Cela fait partie de la vie d’un footballeur de haut niveau. »

Promettant de se racheter devant les supporters lensois ce week-end, Aguilar a ajouté : « Neuf buts encaissés à domicile, nous devons l’accepter et l’assumer. Nous donnerons tout quand nous retrouverons ce magnifique stade dimanche. »

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Le choc contre Marseille, un test immédiat

Lens doit désormais vite se ressaisir avant de recevoir son rival de Ligue 1, Marseille, dimanche après-midi. Après avoir vu Lille mettre fin à une série de trois victoires consécutives en championnat avant l’humiliation européenne de mercredi, l’effectif a impérativement besoin de réagir avant la trêve internationale de novembre. De son côté, Côme, prolifique devant le but, n’est devenu que la deuxième équipe à marquer neuf fois dans un match de Ligue des champions, après le Bayern Munich en septembre 2024, portant son total à 19 buts en quatre rencontres.