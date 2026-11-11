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Thomas Tuchel a assuré qu’il ne partirait pas avant l’Euro 2028, révélant qu’il n’avait pas inclus de clause de résiliation lorsqu’il a prolongé son contrat avec l’Angleterre cette année. L’ancien entraîneur de Chelsea a reconnu que le quotidien du football de club lui manquait, mais a affirmé qu’il avait « encore des choses à accomplir » avec son pays. Il a même laissé la porte ouverte à une prolongation au-delà du tournoi.

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Le contrat de Tuchel avec l’Angleterre ne comporte pas de clause libératoire

Mauricio Pochettino devrait quitter son poste de sélectionneur des États-Unis pour remplacer Michael Carrick à Manchester United, mais l’Angleterre ne sera pas confrontée au même problème avec Tuchel. Selon The Guardian, United peut débourser environ 7 millions de livres sterling pour libérer Pochettino de son contrat, tandis que la Fédération anglaise de football n’a pas à craindre d’être contrainte de laisser partir son sélectionneur.

S’exprimant avant le match de Ligue des nations contre la Croatie, jeudi, Tuchel a déclaré : « Je n’ai aucune intention [de partir]. J’ai signé ce contrat. Je veux rester jusqu’à l’Euro. Je veux disputer l’Euro. Nous avons encore des choses à accomplir. »

Tuchel reconnaît que le football de club lui manque

Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en 2021, n’a pas exclu de retrouver un jour un poste d’entraîneur en club. Il a reconnu que « les 50 matches » d’une saison lui manquaient, tout comme « ces deux minutes où tout est en place, avant le coup de sifflet… Ce sont presque les deux meilleures minutes ».

Mais s’il aime le travail au quotidien, il a ajouté que jouer tous les quatre jours avait aussi ses inconvénients. Interrogé sur la possibilité de rester avec l’Angleterre au-delà du Championnat d’Europe, il a répondu : « Je suis ouvert à tout. »

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Les dirigeants de la Fédération anglaise ont soutenu Tuchel pendant la Coupe du monde

L’ambiance s’est améliorée depuis que certains ont réclamé le départ de Tuchel après la défaite de l’Angleterre contre l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. Son contrat comportait une clause liée aux résultats qui aurait permis à la Fédération anglaise de le licencier, mais le directeur général Mark Bullingham et le directeur du football Dan Ashworth lui ont apporté leur soutien. « Ils l’ont fait très tôt pendant la Coupe du monde, a déclaré Tuchel. Ils ont été très clairs, et cela vient d’une relation de confiance. C’est ce que l’on recherche en tant qu’entraîneur.

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« J’aime mes joueurs. J’aime mon staff et j’ai des dirigeants qui me font confiance. Je sais à quel point il faut apprécier cela. Mes joueurs me manquent, mon équipe me manque, et les 50 matches par an auxquels je ne participe pas me manquent. Mais je veux absolument remporter la Ligue des nations et essayer de gagner l’Euro. »

Quelle est la suite pour Tuchel et l’Angleterre ?

Il suffit d’un point à l’Angleterre lors de ses deux derniers matches du groupe A3 pour atteindre les quarts de finale en mars. Elle reçoit la Croatie à Wembley jeudi, jour où Harry Kane battra le record de sélections en équipe masculine d’Angleterre, avant de se rendre en Espagne dimanche.

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Jude Bellingham n’est qu’à un carton jaune d’une suspension, tandis que Tuchel doit également former une nouvelle charnière centrale après le forfait de Marc Guehi, Ezri Konsa étant indisponible contre la Croatie.