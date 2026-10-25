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L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, et son directeur général, Lars Ricken, ont salué la force mentale de l’équipe et la qualité de son banc après la victoire 1-0 contre l’Eintracht Francfort. Entré en jeu en fin de match, Maxi Beier a inscrit le but de la victoire, propulsant Dortmund en tête de la Bundesliga.

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Le BVB prend la tête après un final à suspense au Signal Iduna Park

Le Borussia Dortmund a pris la tête du classement de Bundesliga grâce à une victoire arrachée 1-0 face à l’Eintracht Francfort au Signal Iduna Park. Après 80 minutes sans but, Maxi Beier, entré en jeu, a combiné avec Jobe Bellingham, lui aussi remplaçant au coup d’envoi, pour inscrire un superbe but victorieux.

Cette victoire vient conclure une série de rencontres exigeantes pour l’équipe de Niko Kovac, marquée par plusieurs déplacements récents.

Dortmund attend désormais le match entre le SC Fribourg, troisième, et le Bayern Munich, deuxième, pour savoir s’il conservera la première place.

Kovac salue la combativité de son équipe après un calendrier chargé

Revenant sur cette période éprouvante, l’entraîneur Niko Kovac a salué la capacité de ses joueurs à trouver le moyen de battre un adversaire redoutable. « Après une série de journées aussi exigeantes, nous avons dû puiser dans nos ressources lors de ce match contre une très bonne équipe de l’Eintracht », a déclaré Kovac en conférence de presse d’après-match.

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« En seconde période, nous avons réussi à accentuer la pression, à empêcher l’adversaire de se créer des occasions et nous avons quitté le terrain avec une victoire méritée. »

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« Ce qui compte le plus pour moi, c’est que nous avons battu une équipe de qualité. C’est ce que nous retenons », a ajouté l’entraîneur croate.

Lars Ricken souligne l’impact décisif des remplaçants

Le directeur général du Borussia Dortmund, Lars Ricken, a fait écho aux propos de Kovac en zone mixte, soulignant que les joueurs entrés en cours de match avaient fait la différence. « Cette victoire n’avait rien d’acquis. Nous avons beaucoup joué à l’extérieur depuis la fin août », a relevé Ricken.

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« Nous avons continué à accroître la pression et avons fini par mettre l’Eintracht dans la position que nous voulions. »

« C’est formidable de savoir que deux joueurs entrés en jeu ont décidé du sort du match pour nous… C’est aussi bon pour notre confiance », a souligné Ricken.

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Dortmund se prépare à des rendez-vous importants en Coupe d’Allemagne et lors du Klassiker

Portée par cette dynamique en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l’équipe de Kovac se tourne rapidement vers ses prochaines échéances en coupe et en championnat.

Le BVB affrontera le Werder Brême en Coupe d’Allemagne avant de se rendre à Munich le week-end prochain pour Der Klassiker face au Bayern.

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Le Borussia Dortmund espère poursuivre sur sa lancée dans les compétitions nationales.