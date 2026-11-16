« Nous avons dominé ! » : Harry Kane révèle le secret de la démonstration historique de l’Angleterre à Madrid

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Le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, a salué l’intensité remarquable de son équipe après sa victoire 3-2 contre l’Espagne, championne du monde, à Madrid. Kane est revenu sur une prestation magistrale de 60 minutes qui a mis fin à l’incroyable série de 43 matches sans défaite de l’Espagne et assuré à l’Angleterre la première place de son groupe en Ligue des nations.

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Une victoire historique à Madrid

La victoire 3-2 de l’Angleterre face à l’Espagne, championne du monde, à Madrid, a fait bien plus que décider de la première place du groupe : elle a affirmé clairement ses ambitions. L’équipe de Thomas Tuchel a mis fin à la remarquable série de 43 matches sans défaite de l’Espagne, terminant en tête du groupe A1 et s’assurant une place de tête de série pour les quarts de finale de mars.

Après cette rencontre palpitante, le capitaine Harry Kane est revenu sur l’ampleur de cet exploit. Il a souligné l’immense fierté d’avoir livré une prestation aussi aboutie à l’extérieur face à la puissance qui règne actuellement sur le football mondial.

Une démonstration face à la meilleure équipe du monde

Pendant la première heure au Bernabeu, l’Angleterre a joué avec une autorité saisissante et pris une avance de 3-0 grâce à Kane, Ezri Konsa et Ben White. Elle a complètement neutralisé les champions du monde par un pressing incessant, une grande discipline tactique et des mouvements offensifs sans complexe.

S’exprimant auprès de l’UEFA après le match, Kane a souligné le niveau exceptionnel atteint par son équipe durant cette période décisive. « Aujourd’hui, nous avons montré un très haut niveau. Pendant 60 minutes, nous avons tout simplement dominé et montré le niveau que nous savions pouvoir atteindre », a déclaré Kane. « Jusqu’au carton rouge, nous avons été efficaces et dominants. »

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Les erreurs passées comme motivation

Pour terminer en tête du groupe, l’Angleterre a dû adopter un état d’esprit sans concession après ses faux pas plus tôt dans la campagne. Kane a révélé que l’équipe s’était servie de ses erreurs passées comme d’une motivation essentielle avant le match retour décisif en Espagne.

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« Nous avions fait un bon match contre eux à domicile, mais nous avions le sentiment d’avoir commis un peu trop d’erreurs qui nous avaient coûté cher », a expliqué Kane. « Nous avons abordé le reste de la campagne en nous disant : gagnons tous nos matches, revenons ici et faisons en sorte que tout se joue lors de cette rencontre. Et c’est exactement ce qui s’est passé. »

Cap sur les quarts de finale de mars

Malgré l’expulsion tardive d’Elliot Anderson et les buts de Mikel Oyarzabal et Nico Williams, qui ont contraint l’Angleterre à défendre fébrilement sous la pression adverse, l’équipe de Thomas Tuchel a tenu bon. Le spectaculaire double arrêt du gardien James Trafford dans le temps additionnel a finalement préservé ce résultat historique.

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Après cette victoire à l’extérieur face aux champions du monde, Kane estime que ce succès marquant établit une nouvelle référence pour son équipe. Celle-ci se tourne désormais vers les quarts de finale de mars, de plus en plus convaincue de pouvoir rivaliser avec n’importe quel adversaire sur la scène internationale.