Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur espagnol des Reds a expliqué que l’international allemand devait à l’avenir agir de nouveau davantage dans l’axe plutôt que sur les côtés.

« Bien sûr, cela vaut pour tous les joueurs, mais dans le cas de Flo en particulier, nous avons besoin d’une bonne version de Florian. Je le vois plutôt dans la position derrière l’attaquant. Nous savons qu’il a parfois davantage été utilisé sur le côté gauche, mais nous allons commencer à travailler avec lui dans cette position derrière l’attaquant », a déclaré Iraola.

C’est surtout avec l’équipe d’Allemagne, mais aussi sous le prédécesseur d’Iraola à Liverpool, Arne Slot, que Wirtz a été régulièrement aligné sur l’aile gauche. Sous l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, il devait toutefois davantage repiquer vers le centre à partir de cette position afin de mieux pouvoir utiliser son puissant pied droit.

Wirtz a néanmoins livré ses meilleures performances comme meneur de jeu en numéro 10, par exemple au Bayer Leverkusen sous les ordres de Xabi Alonso, où il a signé 18 buts et 20 passes décisives en 49 matches lors de la saison du doublé 2023/24.

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Florian Wirtz a connu une première saison mitigée à Liverpool

En revanche, sa première saison à Liverpool a été marquée par des difficultés d’adaptation. Wirtz est longtemps resté sans marquer, et ce n’est que fin décembre, lors de la 18e journée contre Wolverhampton, qu’il a inscrit son premier but dans l’élite anglaise.

Depuis, il a disputé 49 matches au total avec les Reds, dont 31 dans l’axe, 15 à gauche, et trois comme ailier droit. Sur chacune des deux positions sur les ailes, il a délivré deux passes décisives et inscrit un but. Ses statistiques sont nettement meilleures en tant que meneur de jeu clairement identifié : il y a cumulé six passes décisives et cinq buts.

« En tant que joueur, il est assez complet. Nous voulons essayer de développer encore davantage ce qu’il apporte déjà, et c’est déjà très bien », a ajouté Iraola. Actuellement, Wirtz et les Reds sont aux États-Unis pour leur préparation. La nouvelle saison de Premier League débutera finalement le 23 août par un déplacement sur le terrain de Newcastle United.