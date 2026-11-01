Nous avons attendu 14 ans : Arteta réagit à la victoire face à Liverpool et donne son avis sur la course au titre en Premier League

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a exprimé sa fierté après la victoire décrochée par son équipe face à Liverpool (1-0), ce dimanche soir, lors de la neuvième journée de Premier League, saluant l'esprit combatif des joueurs d'Arsenal.

Arsenal a brisé le signe indien face à Liverpool à Anfield en championnat, la dernière victoire du club londonien remontant à 2012.

Arteta a déclaré, au micro de la chaîne « Sky Sports » : « Je suis extrêmement fier. Quatorze années se sont écoulées, c'est une longue période. Je suis certain que nous avons rendu très fier aujourd'hui tous ceux qui appartiennent à ce club. Pas seulement par la victoire, mais par la manière dont nous l'avons obtenue, et par l'esprit combatif dont nous avons fait preuve. »

Il a ajouté : « Quand on repense à ce qui s'est passé il y a quatre jours, lorsque vous perdez et que vous êtes éliminés de la Coupe face à une équipe que vous étiez censés battre. C'est le côté magique de ce sport : il peut vous mener dans des endroits très sombres, mais quatre jours plus tard vous avez l'occasion d'accomplir quelque chose d'historique, et nous l'avons fait. »

Il a poursuivi, selon les propos rapportés par la chaîne « BBC » : « Le cours du match peut changer très vite. Leur style offensif est particulier, car ils sont capables de lancer des attaques verticales même à partir d'un dégagement raté ou d'une touche mal jouée, c'est leur atout. Et vous devez être prêts à réagir immédiatement, et à parcourir 60 mètres pour défendre face à quatre ou cinq joueurs qui déboulent vers votre surface de réparation. »

Il a enchaîné : « Nous avons discuté de cela, et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes dans ces mouvements, parfois avec une grande qualité, parfois avec moins de qualité, et nous avons créé de la pagaille dans notre défense. »

Il a continué : « Mais je pense aussi que nous devons rendre hommage aux joueurs, de manière générale, car battre une équipe qui livre une telle performance, et dans l'état psychologique qui a suivi le match contre Fleetwood, c'est ce que doit faire une équipe qui gagne. »

À propos de l'atmosphère d'Anfield, l'entraîneur espagnol a déclaré : « Il faut vivre cette expérience, sans quoi vous ne gagnerez pas. Nous avons connu des situations similaires par le passé, mais nous n'avons pas su les préserver. Nous commettions des erreurs, ou nous lisions mal le jeu dans la surface de réparation, ou parfois la chance leur souriait et ils marquaient un but, mais nous ne parvenions pas à gagner le match. Aujourd'hui, tous ces facteurs se sont réunis, avec en plus un peu de réussite, et nous avons eu la qualité aux bons moments pour leur faire mal. »

Au sujet du penalty non accordé à Liverpool en raison d'un maillot tiré sur Alexander Isak : « Non, je n'ai pas vu ça. »

Et sur la signification de cette victoire dans la course au titre, il a expliqué : « Il est bien trop tôt aujourd'hui. Profitons de cette superbe victoire avec les joueurs et le staff technique, et demain nous commencerons à préparer une autre grande soirée à Prague (le match contre le Slavia Prague en Ligue des champions). »

Il a conclu : « Je suis extrêmement fier ; c'est quelque chose que nous cherchons à accomplir. C'est le défi et la mission que nous souhaitons mener à bien. J'adore gagner lorsqu'il s'agit de quelque chose que nous n'avons pas réalisé depuis de longues années. Ce fut la même chose contre Chelsea et Manchester United à l'extérieur. Parvenir à battre tous ces adversaires, c'est l'objectif et la motivation, et c'est la raison de ce que nous faisons. »