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L’attaquant allemand Florian Wirtz a exprimé sa joie après avoir inscrit deux buts lors de la victoire 5-0 contre les Pays-Bas. Après la première place décrochée dans le groupe A2, il a salué la liberté offensive et le pressing incessant de son équipe.

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Wirtz brille lors du festival allemand à Berlin

Florian Wirtz a livré une prestation magistrale avec l’Allemagne, inscrivant un doublé lors de l’éclatante victoire 5-0 de l’équipe de Jurgen Klopp contre les Pays-Bas à l’Olympiastadion. Son intelligence dans les espaces entre le milieu et la défense néerlandais a été décisive pour percer l’arrière-garde adverse.

Ce large succès a propulsé l’Allemagne en tête du groupe A2, devant la Grèce et les Pays-Bas, et lui a assuré sa qualification pour les quarts de finale.

Prendre du plaisir et régaler les supporters

Au micro du diffuseur allemand ARD après le match, Wirtz est revenu sur une soirée mémorable, riche en spectacle pour le public venu remplir le stade à Berlin.

« C’était une belle façon de terminer l’année, et nous sommes très heureux. Nous voulons maintenant continuer comme ça. Nous avons beaucoup progressé en tant que groupe, et c’est un vrai plaisir de jouer avec cette équipe », a déclaré Wirtz à ARD.

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« Nous espérons avoir offert un spectacle agréable à regarder aux supporters. Nous avons aussi pris beaucoup de plaisir, surtout en seconde période. La première mi-temps a demandé pas mal d’efforts et beaucoup de courses. En seconde période, tout est devenu un peu plus facile parce que nous avions davantage d’espace, et là, c’était vraiment plaisant. »

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Profiter des espaces en seconde période

Wirtz a expliqué que, si la première période avait exigé d’énormes efforts physiques et beaucoup de courses face à un pressing néerlandais tenace, le match s’était nettement ouvert après la pause.

« Nous voulons être connus pour notre football offensif. Nous voulons toujours marquer et prendre le dessus sur l’adversaire. Nous voulions maintenir la pression et inscrire davantage de buts, et nous l’avons fait à la perfection. »

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Wirtz a ajouté : « Non, je pense que nous voulons incarner un football offensif. Nous voulons toujours marquer et dominer l’adversaire. Cette idée n’a traversé l’esprit de personne, pas une seule seconde. Nous voulions continuer à aller de l’avant et inscrire davantage de buts. Je pense que nous l’avons fait à la perfection. »

Prolonger cette dynamique en 2027

Alors que l’année civile s’achève sur une note sensationnelle, Wirtz a souligné la volonté du groupe de poursuivre sa progression impressionnante à la reprise des rencontres internationales.

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« C’était une belle façon de conclure. Nous sommes très heureux et voulons poursuivre sur cette lancée. Nous avons déjà bien progressé. Je suis très fier de faire partie de cette équipe », a conclu Wirtz, avant d’ajouter : « Cette année de football sous le maillot de l’équipe nationale a connu beaucoup de hauts et de bas. Si cette année internationale 2026 se termine ainsi, alors oui, c’est assurément une conclusion digne de ce nom. Nous pouvons être très satisfaits. Nous voulons nous appuyer là-dessus l’année prochaine. C’est très clair, nous voulons nous améliorer. Je crois que nous avons incontestablement franchi de belles étapes dans notre développement en tant qu’équipe. Je suis très fier et heureux de faire partie de ce groupe. C’est vraiment un grand plaisir. »