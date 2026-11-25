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David Kogan, président du régulateur indépendant du football, affirme que son organisme n’hésitera pas à s’attaquer aux propriétaires de Manchester City si la décision déclarant le club coupable est confirmée, quelle que soit sa taille. Le régulateur peut écarter des dirigeants et même imposer une vente. La Premier League a, elle, interrompu une audition parlementaire par des « messages furieux ».

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Kogan prêt à s’attaquer à Manchester City

Kogan a déclaré mercredi devant la commission de la Culture, des Médias et du Sport que le régulateur « aura tout à fait le courage » de s’attaquer aux propriétaires de Manchester City et pourrait imposer une vente dans les cas les plus graves. Déclaré coupable en septembre de 114 infractions aux règles de la Premier League, City a fait appel, tandis que des clubs rivaux ont accepté de prendre en charge les frais de justice si des sponsors engagent des poursuites.

Il a ajouté : « Oubliez le nom du club. Oubliez sa taille. Oubliez l’ampleur de l’affaire. Nous ne pouvons pas simplement ignorer nos obligations légales à l’égard d’un club sous prétexte qu’il est d’une certaine taille. »

Les propriétaires pourraient être contraints de partir

Comme le rapporte The Times, Kogan a également détaillé les sanctions possibles devant les parlementaires : « Si vous regardez les sanctions précises que nous pouvons imposer, nous pouvons aussi bien décider qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour prendre des mesures que leur retirer leurs fonctions de dirigeants et leur interdire toute participation future à la vie du club ou du football anglais. »

Richard Monks, directeur général du régulateur, a expliqué qu’un propriétaire jugé inapte disposerait d’un délai pour vendre, avant qu’un tiers ne soit désigné pour superviser la vente. « Si ce prix est inférieur à celui auquel le propriétaire est prêt à vendre, tant pis », a-t-il déclaré.

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La Premier League interrompt l’audition

La séance a été interrompue lorsque Dame Caroline Dinenage, présidente de la commission, a indiqué avoir reçu des messages de la Premier League au sujet de sa précédente affirmation selon laquelle la ligue avait dépensé environ 500 millions de livres en frais de justice dans l’affaire City. « Puis-je intervenir juste pour dire que la Premier League tient absolument à ce que je précise qu’elle n’a pas dépensé 500 millions de livres pour l’affaire Manchester City ? », a-t-elle déclaré.

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Elle a ajouté : « Je le dis parce que je reçois des messages furieux de la Premier League me demandant de vous le préciser. » Kogan a plaisanté : « Je dois dire que je ne savais pas que cette séance était interactive. »

L’appel de City prévu en décembre

L’audience d’appel de City doit se tenir à la mi-décembre, et une décision est attendue au début de l’année prochaine. Si l’appel échoue, le régulateur devrait lancer sa propre évaluation des propriétaires et des dirigeants du club.

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Le règlement de la Premier League prévoit des sanctions allant du retrait de points à l’exclusion. En attendant, l’équipe d’Enzo Maresca se rendra dimanche chez Arsenal, leader du championnat, pour un déplacement crucial.