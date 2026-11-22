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Andoni Iraola n’a pas caché sa joie après la démonstration de Liverpool face à Manchester United, réduit à dix, qui a réservé un accueil brutal à Mauricio Pochettino en Premier League. L’entraîneur de Liverpool a salué les prestations remarquables de Florian Wirtz et Rio Ngumoha après la victoire 4-0 à Anfield, qui a permis à son équipe de grimper à la quatrième place.

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Iraola réclame davantage de réalisme malgré le carton dans le derby

« J’ai apprécié. Honnêtement, j’aimerais le faire un peu plus souvent », a déclaré Iraola à Sky Sports en évoquant la façon dont il a célébré avec le public d’Anfield . « Je voulais célébrer à ce moment-là et je pense qu’il est toujours agréable de partager cela avec les supporters. Je pense qu’il n’y a pas que nous, en tant qu’équipe : les supporters aussi méritent de le savoir. Nous avons été très bons à l’extérieur cette saison, mais à domicile, nous n’avons pas été assez bons et nous ne le sommes toujours pas. Il nous fallait un grand match, et Manchester United est toujours un grand match, pour finir ainsi. C’est vrai que la physionomie du match change parce qu’ils jouent à dix pendant la majeure partie de la rencontre, mais nous avons quand même fait notre travail, nous avons contrôlé le match et je pense qu’il est toujours agréable de gagner ainsi dans ce genre de rencontre. »

Le tournant du match est survenu dès la huitième minute, lorsque Leny Yoro a été expulsé pour une faute sur Alexander Isak alors qu’il était le dernier défenseur. Iraola n’avait aucun doute sur le bien-fondé de la décision de l’arbitre. Sur le coup franc qui a suivi, Dominik Szoboszlai a ouvert le score. « Je pense qu’il est le dernier défenseur, non ? C’est clairement une faute et un carton rouge, oui ? », a déclaré l’entraîneur. « Il faut examiner cela avec prudence, car aujourd’hui nous nous sommes créé beaucoup d’occasions franches et nous avons échoué face au gardien à trois ou cinq reprises. Je pense que nous aurions probablement dû marquer plus de quatre buts. Nous devons faire preuve de davantage de réalisme, mais aujourd’hui, nous n’en avons pas eu besoin et je pense que nous avons bien terminé le match. »

Des débuts cauchemardesques pour Pochettino à Anfield

Manchester United, engagé dans la lutte pour le maintien et actuellement 19e du classement, a semblé complètement dépassé, tandis que le public d’Anfield raillait sa situation en scandant que le club allait descendre. Avec cette défaite 4-0, Pochettino a également subi, à égalité, la plus lourde défaite d’un entraîneur de Manchester United lors de son premier match à la tête de l’équipe, égalant le revers 0-4 concédé par Lal Hilditch face à Bolton en octobre 1926.

Cette défaite porte à neuf matches la série de Manchester United sans victoire en Premier League. Le club reste englué parmi les trois derniers et cherche des solutions. Florian Wirtz a doublé l’avantage de Liverpool à la 13e minute, avant que Rio Ngumoha n’inscrive le troisième but à la 66e et que Victor Munoz ne parachève le succès avec un quatrième but à la 82e. C’est également la première fois que Manchester United perd un match de Premier League un jour où il a commencé la rencontre dans la zone de relégation.

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Wirtz et Ngumoha particulièrement salués

Wirtz et Ngumoha ont été au cœur de l’animation offensive de Liverpool. Tous deux ont reçu les éloges de leur entraîneur après le match. Selon Opta, Wirtz a eu une influence particulière : il a créé 10 occasions dans le jeu face à Manchester United, le plus haut total pour un joueur lors d’un match de Premier League depuis que David Silva avait réalisé la même performance contre West Brom en mars 2015. Les statistiques d’Opta montrent également qu’Iraola a porté à sept matches sa série sans défaite face à United en Premier League, avec trois victoires et quatre nuls. Seul Jurgen Klopp a connu une plus longue série d’invincibilité contre Manchester United dans cette compétition, avec huit matches sans défaite entre 2018 et 2022.

« Je pense que c’était un grand match et, quand on contrôle la rencontre avec beaucoup de possession, des joueurs comme Rio et Flo ont normalement le ballon », a expliqué Iraola. Au sujet de Wirtz en particulier, il a ajouté : « Il traverse une très belle période et nous voulons qu’elle dure le plus longtemps possible. Face à dix joueurs, on a besoin de joueurs comme lui pour contrôler la situation et voir les passes dans le dos de la défense. Il se projette aussi davantage et, au-delà des buts, il représente une menace. Il devient une autre option et je suis content de lui. » L’entraîneur a également loué la capacité de Ngumoha à éliminer en un contre un : « Je pense que si l’on peut placer Rio dans des situations où personne ne peut venir aider le latéral, il est très difficile à arrêter, surtout dans la surface. Il peut partir des deux côtés. »

La course au titre et les prochains défis

Cette victoire propulse Liverpool à la quatrième place, mais Iraola garde les pieds sur terre quant aux chances de son équipe dans la course au titre. « Il est encore tôt », a-t-il prévenu lorsqu’il a été interrogé sur les chances de Liverpool de remporter le championnat. « Je pense que les deux grands matches que nous avons perdus ici, à domicile, contre Arsenal et [Manchester City], nous manquent. Ils font la différence au classement. Il est encore très tôt. Cela ne s’arrête pas là, car nous avons un match très difficile contre le Borussia Dortmund, puis le grand derby. »