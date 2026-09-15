José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a adressé des critiques à ses joueurs après la victoire difficile arrachée dans les derniers instants face à Elche, soulignant que son équipe avait joué avec le feu après avoir perdu le contrôle du match et laissé une opportunité de revenir à son adversaire, et qu'il y avait de nombreux points à améliorer.

Le Real Madrid était en route vers une victoire facile contre la lanterne rouge de la Liga, mais il s'est compliqué la tâche et a décroché les 3 points à l'arraché sur le score de 3-2, mardi soir sur la pelouse du stade Manuel Martínez Valero, dans le cadre de la sixième journée.

Cette victoire difficile a suscité l'inquiétude des supporters de la Maison Blanche avant le derby contre l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano, dimanche prochain.

« Nous avons laissé des espaces »

Mourinho a déclaré, dans des propos mis en avant par le journal « Marca » à l'issue du match : « Seulement 3 points. Bien sûr, après la première mi-temps, on avait le sentiment que nous allions marquer trois, quatre ou cinq buts en seconde période, mais nous avons baissé en intensité et laissé de grands espaces à l'adversaire. »

Il a ajouté : « J'ai essayé de donner davantage de cohésion au milieu de terrain en faisant entrer Jude Bellingham et Brahim Díaz, mais ils ont marqué un but, et sur ces terrains, avec une telle affluence, l'équipe qui semble morte peut retrouver la vie. »

« Nous le pouvons mais nous ne le faisons pas »

Mourinho a évoqué les changements qu'il a opérés dans les dernières minutes, expliquant : « Nous avons beaucoup de talent, nous avons pris un maximum de risques, et les joueurs avaient le sentiment que nous ne pouvions pas perdre. Nous avons disputé de très bonnes dernières minutes. »

L'entraîneur portugais a salué l'état d'esprit de son équipe, mais il a pointé le problème qui continue de le contrarier : « Les joueurs sont unis et motivés, il y a de l'amitié et de l'engagement. Ma seule critique, c'est que nous pouvons tuer les matches et que nous ne le faisons pas, et nous avons offert à une équipe qui paraissait morte l'occasion de retrouver la vie. »

La pression des matches

À propos de la rotation dans un contexte de calendrier chargé, Mourinho a dit : « Nous avons effectué des changements, et Mbappé et Konaté sont les seuls à avoir disputé l'intégralité des matches contre l'Inter, le Rayo et Elche. »

Il a ajouté : « Nous devons maintenant prendre un peu de repos, puis commencer à préparer le match de jeudi. »

Le problème du relâchement

Mourinho a abordé les périodes de baisse de régime dont souffre le Real Madrid au cours des matches, expliquant : « Le problème me semble évident. Il y a des matches qui semblent terminés, mais qui ne le sont pas. »

Il a poursuivi : « La seule explication que je trouve, c'est que nous les considérons comme des matches faciles et que nous ne les tuons pas. Il y a des matches que nous ne verrouillons pas, et il semble que nous passions du sentiment de facilité à la perte de contrôle. »

Il a enchaîné : « Sur des terrains aussi remplis, avec un public formidable, les choses deviennent difficiles. Et le bon côté, c'est que lorsque la difficulté augmente, l'équipe réagit et l'emporte, et c'est le plus important. »

Il a conclu ce point sur le ton de la plaisanterie : « Et le bon côté aussi, c'est que personne ne s'ennuie dans les matches du Real Madrid, car ils sont très divertissants. »

Éloges pour Espí

À propos de Carlos Espí, auteur du but de la victoire dans les derniers instants, Mourinho a dit : « Il livre une bonne prestation, c'est un joueur très motivé. Il a devant lui un joueur qui n'est pas normal (Mbappé), et les faire jouer ensemble n'est pas facile, car nous n'avons pas sur les côtés de joueurs typiques d'un système en 4-4-2. »

Il a précisé : « Au final, nous avons tout risqué, car le nul ne nous arrange pas. »

Diomandé progresse

Mourinho a salué le niveau de Yan Diomandé, déclarant : « Il progresse. Il a une grande capacité de travail et de l'intelligence, car il n'est pas facile de jouer 85 minutes avec un carton jaune. Il a fourni un travail formidable, et je suis content de lui. »

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Inquiétude défensive

À propos des buts encaissés par le Real Madrid à chaque match, Mourinho a dit : « J'aime beaucoup que mon équipe marque des buts, mais j'aime aussi contrôler les matches. Je n'aime pas que nous offrions des occasions à l'adversaire. »

Il a ajouté : « Nous pouvons encaisser un but sur une situation qui n'a rien à voir avec le contexte du match, mais aujourd'hui les buts sont venus parce que nous avons perdu le contrôle du jeu. »

« Ce n'est pas un joueur indispensable »

Mourinho a refusé de considérer Arda Güler comme un joueur indispensable, déclarant : « Il n'existe pas de joueur indispensable. Lorsque j'effectue les changements, c'est parce que nous étions en train de perdre le contrôle. »

Il a précisé : « Arda a commencé à baisser en intensité, car il jouait au poste de numéro 10, et ce poste exige de couvrir tout le terrain. »

Un match à 3 visages

Mourinho a évoqué la prestation du milieu de terrain, déclarant : « Quand l'équipe était bonne, ils étaient très bons. Nous avons bien ressorti sous la pression et avec une grande qualité, mais notre match a deux visages. »

Il a nuancé : « Ou trois visages, pour être plus précis, car la fin a été toute simple : soit nous tuons le match, soit nous y mourons. »

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