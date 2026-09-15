José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a adressé des critiques à ses joueurs après la victoire difficile face à Elche dans les dernières minutes, soulignant que son équipe avait joué avec le feu après avoir perdu le contrôle du match et offert à son adversaire une occasion de revenir, et qu'il y avait de nombreux points à améliorer.

Le Real Madrid était en route vers une victoire facile face à la lanterne rouge de la Liga espagnole, mais il s'est compliqué la tâche et a arraché les 3 points de justesse sur le score de 3-2, mardi soir au stade « Manuel Martínez Valero », lors de la sixième journée.

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Cette victoire difficile a suscité l'inquiétude des supporters du club madrilène avant le derby contre l'Atlético Madrid au stade « Metropolitano » dimanche prochain.

« Nous avons laissé des espaces »

Mourinho a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Marca » à l'issue du match : « Seulement 3 points. Bien sûr, après la première période, on avait le sentiment que nous allions marquer trois, quatre ou cinq buts en seconde période, mais nous avons baissé notre intensité et laissé de grands espaces à l'adversaire. »

Il a ajouté : « J'ai essayé de donner plus de cohésion au milieu de terrain en faisant entrer Jude Bellingham et Brahim Díaz, mais ils ont marqué un but, et dans ces stades, avec une telle affluence, une équipe qui semble morte peut retrouver la vie. »

« Nous pouvons, mais nous ne le faisons pas »

Mourinho a évoqué les changements qu'il a effectués dans les dernières minutes, précisant : « Nous avons beaucoup de talent, nous avons pris un maximum de risques, et les joueurs avaient le sentiment que nous ne pouvions pas perdre. Nous avons disputé de très bonnes dernières minutes. »

L'entraîneur portugais a salué l'état d'esprit de son équipe, mais a pointé le problème qui continue de le préoccuper, déclarant : « Les joueurs sont unis et motivés, il y a de l'amitié et de l'engagement. Ma seule critique, c'est que nous pouvons plier les matchs et que nous ne le faisons pas, et que nous avons offert à une équipe qui semblait morte l'occasion de retrouver la vie. »

La pression des matchs

Au sujet de la rotation face à la pression des matchs, Mourinho a déclaré : « Nous avons effectué des changements, et Mbappé et Konaté sont les seuls à avoir disputé l'intégralité des matchs face à l'Inter, au Rayo et à Elche. »

Il a ajouté : « Nous devons maintenant prendre un peu de repos, puis commencer à préparer le match de jeudi. »

Le problème du relâchement

Mourinho a abordé les phases de relâchement dont souffre le Real Madrid au cours des matchs, précisant : « Le problème me semble évident. Il y a des matchs qui paraissent terminés, mais qui ne le sont pas. »

Il a poursuivi : « La seule explication que je trouve, c'est que nous les considérons comme des matchs faciles et que nous ne les tuons pas. Il y a des matchs que nous ne plions pas, et il semble que nous passions du sentiment de facilité à la perte de contrôle. »

Il a ajouté : « Dans des stades aussi pleins, avec des supporters formidables, les choses deviennent difficiles. Le bon côté, c'est que lorsque la difficulté augmente, l'équipe réagit et gagne, et c'est le plus important. »

Il a conclu ce point avec humour : « Le bon côté aussi, c'est que personne ne s'ennuie lors des matchs du Real Madrid, car ils sont très divertissants. »

Éloges pour Espí

Au sujet de Carlos Espí, auteur du but de la victoire à la dernière minute, Mourinho a déclaré : « Il livre de bonnes performances, c'est un joueur très motivé. Devant lui, il y a un joueur pas ordinaire (Mbappé), et jouer avec eux deux ensemble n'est pas facile, car nous n'avons pas sur les ailes des joueurs classiques pour un système en 4-4-2. »

Il a précisé : « Au final, nous avons tout risqué, car le nul ne nous arrange pas. »

Diomandé progresse

Mourinho a salué le niveau de Yan Diomandé, déclarant : « Il progresse. Il a une grande capacité de travail et de l'intelligence, car il n'est pas facile de jouer 85 minutes avec un carton jaune. Il a fait un travail remarquable, et je suis content de lui. »

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Inquiétude défensive

Au sujet des buts encaissés par le Real Madrid à chaque match, Mourinho a déclaré : « J'aime beaucoup que mon équipe marque des buts, mais j'aime aussi contrôler les matchs. Je n'aime pas que nous offrions des occasions à l'adversaire. »

Il a ajouté : « Nous pouvons encaisser un but sur une situation sans rapport avec le contexte du match, mais aujourd'hui les buts sont venus parce que nous avons perdu le contrôle du jeu. »

« Ce n'est pas un joueur indispensable »

Mourinho a refusé de considérer Arda Güler comme un joueur indispensable, déclarant : « Il n'y a aucun joueur indispensable. Quand j'effectue les changements, c'est parce que nous étions en train de perdre le contrôle. »

Il a précisé : « Arda a commencé à baisser d'intensité, car il jouait au poste de numéro 10, et ce poste exige de couvrir tout le terrain. »

Un match à 3 visages

Mourinho a évoqué la performance du milieu de terrain, déclarant : « Quand l'équipe était bonne, ils étaient très bons. Nous sommes sortis du pressing correctement et avec une grande qualité, mais notre match a deux visages. »

Il s'est repris : « Ou trois visages, pour être plus précis, car la fin a été simplement : soit nous tuons le match, soit nous mourons dedans. »

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