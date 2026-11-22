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Fabian Hurzeler a tiré une douloureuse leçon sur l’importance de l’efficacité en Premier League après la défaite de Brighton contre Hull City (2-0), qui a stoppé son élan. Malgré une nette domination pendant une grande partie du match, Brighton a payé ses occasions manquées et une expulsion coûteuse dans les derniers instants.

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Une leçon de réalisme pour Brighton

« C’est le football. La Premier League est impitoyable. Hull a marqué sur un coup de chance, nous devons l’accepter et faire mieux la prochaine fois », a déclaré Hurzeler à Sky Sports après la rencontre. Cette défaite laisse Brighton à six points du leader, Arsenal, et porte un sérieux coup à ses ambitions en haut du classement, lors d’un week-end où le club espérait mettre la pression sur les équipes de tête.

Le tournant est survenu en fin de match, lorsque le latéral Costinha a été expulsé après un deuxième avertissement, faisant basculer la rencontre en faveur des locaux. Hull a pleinement profité de sa supériorité numérique : Oli McBurnie a conclu à bout portant sur des passes décisives de Lucas Gourna-Douath et Mo Belloumi, permettant à son équipe de prendre les points et de préserver son invincibilité à domicile.

La frustration des occasions manquées

Hurzeler a désigné le manque de sang-froid dans le dernier tiers du terrain comme la principale cause de la défaite de son équipe. Brighton s’est créé plusieurs occasions franches au fil du match, sans parvenir à percer la défense tenace de Hull. Cette défaite est d’autant plus décevante que Hull abordait la rencontre de dimanche sur une longue série sans victoire : son dernier succès remontait au 29 août, contre Coventry, lors de la deuxième journée de la saison.

Revenant sur les raisons pour lesquelles son équipe n’a pas trouvé son rythme habituel , Hurzeler a expliqué : « Nous avons précipité les choses, nous avons un peu perdu en intensité, nous avons essayé de forcer parce que nous n’étions pas assez patients. Pendant 65 minutes, nous aurions facilement pu gagner le match. On peut facilement se frustrer quand on manque autant d’occasions. »

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Tzolakis brille dans les cages

Une bonne part de la frustration de Brighton tient aux exploits de Konstantinos Tzolakis. Le gardien a livré une prestation inspirée pour mettre Brighton en échec, malgré un match difficile avec la Grèce neuf jours plus tôt, lors d’une défaite 7-0 contre les Pays-Bas en Ligue des nations. Il a réalisé d’excellents arrêts face à Diego Gomez, Yasin Ayari et Georginio Rutter en première période. Le milieu suédois a également trouvé la barre transversale sur une frappe déclenchée juste à l’intérieur de la surface de réparation.

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Hurzeler n’a pas tardé à saluer le rôle décisif du gardien adverse dans ce résultat : « Un excellent gardien. Il a réalisé une grande performance et tout le mérite lui revient. »

La polémique sur le penalty écartée

Le match a aussi connu des moments litigieux, notamment une demande de penalty impliquant Pascal Gross, rejetée par les arbitres. Hurzeler a toutefois refusé de prendre cette décision comme excuse, préférant se concentrer sur les insuffisances de son équipe.

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« Je n’ai pas revu l’action. L’arbitre n’est pas la raison pour laquelle nous avons perdu aujourd’hui », a reconnu Hurzeler. Alors que Brighton continue de chercher la régularité en haut du classement , cette victoire propulse Hull City à la 11e place, avec une précieuse avance de cinq points sur la zone de relégation.