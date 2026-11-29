Manchester City demande des explications à Pro Ref
Manchester City a pris la décision inhabituelle de publier un communiqué sur son site officiel après le match nul de dimanche à l’Emirates Stadium. Le club veut des explications sur les décisions prises sur le terrain ainsi que sur l’utilisation de la VAR.
Le communiqué indique : « Manchester City est très déçu par plusieurs décisions prises par les arbitres lors du match d’aujourd’hui contre Arsenal. Le club écrira officiellement lundi à Pro Ref pour demander des explications complètes sur les décisions clés de la rencontre, notamment sur les processus de décision sur le terrain et sur l’utilisation de la VAR. »
« Nous attendons une réponse détaillée »
Le club ajoute : « Nous attendons une réponse détaillée et nous continuerons à représenter et à défendre les intérêts du club, de nos joueurs et de nos supporters. » Trois décisions en particulier ont provoqué la colère de Manchester City pendant le match.
Dans le temps additionnel, Gyokeres a contré du bras une tête de Josko Gvardiol qui prenait le chemin du but, mais la VAR a estimé que son bras était collé au corps. Jeremy Doku s’est également fait tirer les cheveux à deux reprises, par Jurrien Timber et Bruno Guimaraes. Le but égalisateur inscrit par Timber à la 83e minute a, lui, été validé malgré des protestations selon lesquelles Gabriel Magalhaes avait donné un coup de coude à Gianluigi Donnarumma.
Maresca attend des excuses
Après le match, Maresca a déclaré : « Aujourd’hui, ce n’est pas seulement un penalty, c’est aussi le carton rouge [pour Timber sur Doku], c’est aussi le but que nous encaissons après un coup de coude [de Gabriel] par-derrière dans le cou de Gigio. Tant de choses, mais encore une fois, ce sont simplement des décisions malheureuses et j’espère qu’à l’avenir, nous aurons plus de chance. »
Il a ajouté : « Nous allons maintenant attendre les excuses, parce qu’après le match contre Manchester United, ils se sont excusés. Nous verrons s’ils s’excusent. » Manchester United avait reçu des excuses après qu’un but d’Erling Haaland avait été validé à tort lors du derby de septembre.
Tous les regards tournés vers Pro Ref
Cette soirée frustrante à l’Emirates laisse Manchester City à la deuxième place, à six points du leader Arsenal, et prolonge sa série de matches sans victoire en championnat. L’attention se porte désormais sur la réponse de Pro Ref à la lettre du club.