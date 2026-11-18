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Lionel Scaloni a promis de préserver Nico Paz du poids écrasant des attentes après le doublé sensationnel du jeune joueur lors de la large victoire de l’Argentine face au Costa Rica. Le sélectionneur argentin en a profité pour souligner l’émergence d’une nouvelle génération de talents, alors que l’après-Lionel Messi commence à prendre forme.

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Scaloni promet de protéger Nico Paz

L’Argentine a conclu son année 2026 de manière éclatante, écrasant le Costa Rica 7-0 à l’Estadio Mario Alberto Kempes. Mais au milieu de cette avalanche de buts, c’est le prodige de 22 ans Paz qui a véritablement attiré tous les regards. La révélation a inscrit un doublé étincelant, confirmant sa place au cœur du nouveau milieu de terrain de Lionel Scaloni et montrant qu’il est prêt à prendre le relais pour la prochaine génération de talents argentins.

Malgré cette prestation éblouissante, Scaloni a rapidement tenu à garder son jeune prodige les pieds sur terre. Le sélectionneur champion du monde a salué son mélange singulier de combativité et de talent, tout en assurant que le milieu de terrain pouvait encore progresser. « C’est un joueur qui peut apporter encore davantage. Aujourd’hui, il a livré un très bon match, comme l’autre jour. Quand il faut être dur, il va au contact, et quand il faut jouer, il le fait aussi. Nous allons prendre soin de lui. Nous sommes très contents de lui », a déclaré le sélectionneur, cité par La Nacion.

Le collectif argentin avant les exploits individuels

Au-delà de ses exploits individuels, Scaloni s’est empressé de tempérer les attentes autour de Paz . Il estime que le jeune joueur doit chercher à s’intégrer pleinement au collectif argentin plutôt que de tenter de porter seul le poids d’un match. Tout en reconnaissant son talent individuel indéniable et ses éclairs de génie, le sélectionneur champion du monde a insisté sur le fait que les exploits personnels doivent toujours servir l’équipe en premier lieu.

« Il ne va pas gagner le match à lui seul ; il a des éclairs de génie comme aujourd’hui, et ce qu’il fait, c’est aider l’équipe. C’est cela qui compte : l’équipe d’abord, puis l’individu. Si le meilleur joueur de l’histoire l’a compris et a eu besoin de ses coéquipiers pour gagner, comment les plus jeunes pourraient-ils ne pas en avoir besoin ? », a-t-il déclaré.

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De la patience pour Franco Mastantuono

Paz n’a pas été le seul adolescent à attirer les regards : Franco Mastantuono a lui aussi inscrit un doublé après être entré en jeu à la mi-temps. Malgré cet impact immédiat, Scaloni a appelé le public argentin à faire preuve de patience concernant la progression du jeune joueur de River Plate. Le sélectionneur privilégie manifestement le développement à long terme plutôt que les résultats immédiats de ses jeunes talents, à mesure qu’ils s’intègrent à l’équipe première.

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« Franco fait partie de ceux avec qui nous devons avancer étape par étape. Il faut le calmer. Et je suis convaincu que nous devons l’aider et qu’il deviendra un grand footballeur », a expliqué Scaloni.

Préparer le cycle menant à 2030

Revenant sur une année de transition, Scaloni s’est dit fier de l’identité conservée par son équipe. Bien que l’Argentine n’ait pas réussi à conserver son titre mondial, le sélectionneur estime que le lien avec les supporters reste aussi fort que jamais. Selon lui, l’accueil chaleureux reçu à Córdoba a montré que les supporters aiment toujours la sélection, même si elle n’a pas pu ramener le trophée cette fois-ci.

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« Je suis satisfait d’avoir fait du bon travail et d’avoir toujours essayé de jouer les premiers rôles, que nous ayons gagné ou non. La sélection essaie toujours d’avoir une identité et c’est ce qui nous remplit de fierté », a-t-il conclu.