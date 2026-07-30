« Nous allons nous pencher là-dessus » : Max Eberl envisage la vente d’un défenseur au Bayern Munich

« S’il devait y avoir une réflexion de la part de Hiroki Ito sur un transfert, parce qu’il se rend lui-même compte que cela devient difficile, alors nous nous pencherons sur le sujet », a déclaré Eberl lors d’un point presse mercredi.

Le Japonais de 27 ans est certes polyvalent en défense, mais il fait face à une forte concurrence à ses deux postes de prédilection. Au poste d’arrière gauche, Alphonso Davies (invendable selon Eberl, malgré des rumeurs en ce sens) et la recrue Nathaniel Brown se disputent du temps de jeu. En défense centrale, Dayot Upamecano et Jonathan Tah sont considérés comme des titulaires, la première alternative étant Min-Jae Kim.

Ito est arrivé en 2024 en provenance du VfB Stuttgart pour 23,5 millions d’euros et est encore sous contrat jusqu’en 2028. Lors de ses deux premières années au FC Bayern, des problèmes de blessures récurrents l’ont freiné. Outre Ito, Joao Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza doivent impérativement encore quitter le club.

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