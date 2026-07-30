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« Nous allons nous pencher là-dessus » : Max Eberl envisage la vente d’un défenseur au Bayern Munich

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Max Eberl peut envisager une vente de Hiroki Ito lors de cette période de transfert.

« S’il devait y avoir une réflexion de la part de Hiroki Ito sur un transfert, parce qu’il se rend lui-même compte que cela devient difficile, alors nous nous pencherons sur le sujet », a déclaré Eberl lors d’un point presse mercredi.

Le Japonais de 27 ans est certes polyvalent en défense, mais il fait face à une forte concurrence à ses deux postes de prédilection. Au poste d’arrière gauche, Alphonso Davies (invendable selon Eberl, malgré des rumeurs en ce sens) et la recrue Nathaniel Brown se disputent du temps de jeu. En défense centrale, Dayot Upamecano et Jonathan Tah sont considérés comme des titulaires, la première alternative étant Min-Jae Kim.

Ito est arrivé en 2024 en provenance du VfB Stuttgart pour 23,5 millions d’euros et est encore sous contrat jusqu’en 2028. Lors de ses deux premières années au FC Bayern, des problèmes de blessures récurrents l’ont freiné. Outre Ito, Joao Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza doivent impérativement encore quitter le club.

FC Bayern Munich : le programme de l’été après la Coupe du monde 2026

Date/Période

Événement

20 juillet 2026

Reprise de l’entraînement des pros

25 juillet 2026

Match amical contre Wehen Wiesbaden (1:2)

27 au 30 juillet 2026

Stage de préparation au Tegernsee

30 juillet 2026

Match amical contre Rottach-Egern

1er au 8 août 2026

Audi Summer Tour en Corée du Sud

15 août 2026

Telekom Cup contre le RB Leipzig

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