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Jarrod Bowen reconnaît que son avenir à West Ham sera discuté en fin de saison si le club ne parvient pas à remonter en Premier League. Le capitaine est resté après la relégation de la saison dernière, mais West Ham peine à s'adapter au Championship et n'a toujours pas gagné en quatre matches sous les ordres de son nouvel entraîneur, Scott Parker, avant de recevoir Stoke, bien placé au classement.

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Bowen s'est engagé à rester à West Ham après la relégation

Bowen a suscité l'intérêt de clubs de Premier League après la descente de West Ham en deuxième division, une première en 14 ans. Il a toutefois signé un nouveau contrat jusqu'en 2030, avec des conditions revues pour aider le club à obtenir la promotion. L'attaquant a disputé son 300e match avec West Ham mardi, lors de la défaite 1-0 à Portsmouth.

« Je n'ai jamais voulu partir après la relégation, a-t-il confié à Standard Sport. J'ai toujours voulu tenter le coup, me dire que nous pouvions ramener ce club en Premier League. Je voulais être le fer de lance de ce projet. »

Bowen lie les discussions sur son avenir à la promotion

Le joueur de 29 ans reconnaît toutefois qu'une deuxième saison en Championship l'amènerait à reconsidérer la situation. « Je pense qu'il serait malvenu de trop se projeter, parce qu'il faut consacrer toute son énergie à cette saison », a-t-il déclaré.

« Mais si nous n'y parvenons pas, nous nous assiérons pour en discuter à la fin de la saison. Pour l'instant, je pense que nous devons consacrer toute notre énergie à cette saison, car nous pouvons accomplir quelque chose de spécial. »

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West Ham en difficulté en Championship

West Ham n'a remporté que six de ses 17 premiers matches de championnat et occupe la 13e place. Parker n'a toujours pas gagné depuis qu'il a remplacé Nuno Espirito Santo début novembre. Bowen a déjà apporté son soutien à Parker pour redresser la situation : « Depuis son arrivée, il a apporté un vent de fraîcheur. »

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Prochains matchs WHU Championship 10:00 STK

« Bien sûr qu'on ne veut pas rester coincés ici, a ajouté le capitaine. On veut remonter tout de suite en Premier League, évidemment. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas aussi facile que les gens le pensent ou le supposent. »

Stoke attend West Ham

West Ham reçoit Stoke, deuxième du classement, ce week-end.

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Les visiteurs ont remporté six de leurs sept derniers matches de championnat. Une défaite à domicile éloignerait encore davantage West Ham des places qualificatives pour les barrages de montée.