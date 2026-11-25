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Thibaut Courtois a appelé ses coéquipiers du Real Madrid à garder les pieds sur terre après leur victoire 5-1 contre le PSV Eindhoven, mardi soir en Ligue des champions. Malgré l’ampleur du score, le gardien belge a souligné la piètre première période des Madrilènes, qui auraient pu se retrouver largement menés.

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Le Real Madrid se déchaîne après l’ouverture du score surprise de Perisic

Le Real Madrid a renversé le PSV sans ménagement en seconde période pour préserver son parcours sans faute. Les Madrilènes avaient pourtant été surpris avant la pause, quand le vétéran Ivan Perisic avait transformé un penalty pour donner l’avantage au club néerlandais à la mi-temps. Le banc madrilène a réagi en procédant à trois changements décisifs à la pause. Ce pari a aussitôt porté ses fruits : Federico Valverde a égalisé, puis Jude Bellingham, lui aussi entré à la mi-temps, a renversé le match d’une frappe sensationnelle de loin.

Fort de cette dynamique, le Real Madrid a accéléré en attaque et mis à mal une défense du PSV gagnée par la fatigue. Kylian Mbappe a fait parler son sens du but dans la surface avec deux réalisations à bout portant, mettant le résultat hors de portée, avant que Vinicius Junior ne parachève le festival offensif. Déjà repoussé par les montants lors de chacune des deux périodes au cours d’une prestation animée, l’ailier brésilien a finalement été récompensé en fin de match : sa finition pleine de sang-froid a scellé une victoire éclatante.

Une place dans le top 8 en vue face à Arsenal

Si le Real Madrid a redressé la situation après la pause, Courtois a livré une analyse sans concession après la rencontre. Il s’est immédiatement tourné vers le choc décisif dans le nord de Londres, qui pourrait assurer au club une place dans le top 8 de la Ligue des champions. Au micro de Ziggo Sport, dans des propos rapportés par NOS, peu après le coup de sifflet final, Courtois s’est projeté sur ce rendez-vous face à Arsenal tout en soulignant un défaut récurrent dans la mentalité madrilène.

« Nous allons maintenant jouer Arsenal, c’est un match difficile. Si nous gagnons là-bas, nous serons quasiment assurés de finir dans le top 8. Le plus important, c’est de ne pas nous emballer, parce que c’est souvent notre problème », a déclaré Courtois.

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Un avertissement sans détour après l’alerte face au PSV

Courtois a dû intervenir à plusieurs reprises pour limiter les dégâts en première période. Contraint de multiplier les arrêts décisifs pour maintenir son équipe à flot, il a livré un constat sans détour sur la fragilité défensive du Real Madrid . Après le coup de sifflet final, le gardien belge n’a pas mâché ses mots : ses coéquipiers ne peuvent tout simplement pas se permettre de répéter de telles erreurs à mesure que leur parcours européen avance.

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« Notre première période n’a pas été bonne, a reconnu Courtois. Le PSV a eu quelques occasions franches. Nous aurions tout aussi bien pu être menés 0-3. À la mi-temps, l’entraîneur nous a ramenés sur terre. Il n’a pas crié, mais il nous a montré les images de la première période. »

Courtois tempère les ambitions de titre du Real Madrid

Le gardien a refusé de s’emballer sur les chances du Real Madrid de remporter un trophée, livrant une analyse sans détour de la prestation irrégulière de son équipe. Interrogé sur la capacité du club à aller au bout et à soulever de nouveau le trophée, Courtois a préféré la prudence à l’assurance, pointant directement le manque de constance affiché au cours de la soirée. « Avec le niveau de la seconde période, oui ; avec celui de la première, certainement pas », a-t-il conclu.