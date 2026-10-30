La Fédération internationale de l’automobile veut imposer des sanctions plus sévères pour lutter contre la haine en ligne. Elle annonce qu’elle identifiera les auteurs d’attaques, même lorsque celles-ci sont publiées anonymement, à l’aide de l’intelligence artificielle.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré : « Si ces menaces viennent d’un supporter, il sera exclu. Si elles viennent d’un membre des médias, il sera exclu. Nous en avons les moyens. Et si ceux qui répandent la haine se cachent derrière l’anonymat sur Internet, nous les démasquerons à l’aide de l’IA. »

À l’origine de cette affaire, un duel en piste entre coéquipiers lors du Grand Prix d’Espagne, le 13 septembre. Sur le circuit de Madrid, Gasly, 30 ans, devançait son coéquipier Franco Colapinto. Bien que l’Argentin de 23 ans roulât plus vite et demandât par radio qu’on lui cède la position, le Français a refusé et insisté pour poursuivre son propre plan de course.

Cet épisode a déclenché une vague d’indignation en ligne, venue notamment des supporters argentins. L’intensité des réactions a poussé le pilote lui-même à prendre la parole : « Je sais qu’en tant que sportif de haut niveau, je suis exposé publiquement. Cela a toujours été le cas. Mais les menaces et les attaques actuelles dépassent toutes les limites. Surtout lorsqu’elles visent des membres de ma famille, ma petite amie ou d’autres personnes de mon entourage. C’est totalement inacceptable. »

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Le patron d’Alpine l’annonce : plus d’interviews pour les Argentins

En conséquence, le responsable d’Alpine, Flavio Briatore, a annoncé qu’il n’accorderait plus d’interviews aux représentants des médias argentins. De son côté, Colapinto a appelé ses supporters à cesser les menaces contre son coéquipier.

Pour Ben Sulayem, cette attitude devrait servir d’exemple à l’ensemble des pilotes : « Les pilotes ont des supporters. Et les pilotes peuvent dire qu’ils ne veulent pas de ces supporters s’ils profèrent des menaces contre d’autres pilotes. »

Le président de la FIA a évoqué un incident récent pour illustrer les graves conséquences que de telles attaques ont déjà eues sur l’entourage des pilotes : « Nous avions une commissaire de course que l’on a menacée de violer et de tuer. À la fin, elle a estimé que cela n’en valait pas la peine et elle est partie. »