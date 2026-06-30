« Nous allons le vendre à un autre club »… L’Atlético de Madrid surprend le FC Barcelone en ce qui concerne Julián Álvarez

Barcelone a essuyé un nouveau revers dans sa tentative de recruter l'attaquant argentin Julián Álvarez lors du mercato estival, l'Atlético de Madrid ayant réitéré son refus de céder le joueur à son rival catalan, malgré la volonté de ce dernier de porter le maillot « blaugrana ».

Selon le journal espagnol Marca, le Barça maintient sa priorité sur le marché des transferts mais repousse toute offensive concrète à l’issue de la Coupe du monde 2026, par respect pour la concentration du joueur durant les phases à élimination directe.

Bien que le Barça conserve un mince espoir, la position de l’Atlético demeure inchangée : le club madrilène acceptera de laisser partir l’attaquant uniquement si une offre appropriée émane d’un autre prétendant.

Les dirigeants madrilènes ont fait savoir à leur entourage qu’ils étaient prêts à céder l’attaquant, mais uniquement à un autre club que le Barça, une position qui pourrait contraindre les Blaugrana à explorer d’autres pistes si le refus se maintenait.

Alvarez doit s’entretenir avec la direction madrilène après le Mondial pour clarifier son avenir, ayant déjà indiqué que son départ serait la meilleure solution pour toutes les parties. Il affirme d’ailleurs que le club s’est engagé à faciliter son transfert s’il le souhaite.

En interne, le Barça garde son calme : pas de nouvelle approche avant la fin du parcours argentin au Mondial, puis une « offensive finale » dès la dernière sifflet pour tenter de faire plier l’Atlético.

Joan Laporta, le président du Barça, avait récemment réaffirmé l’intérêt du club pour l’attaquant argentin en déclarant : « Nous espérons réaliser les rêves des joueurs qui souhaitent rejoindre le FC Barcelone », une phrase que la presse espagnole a interprétée comme un message direct adressé à Julián Álvarez.

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