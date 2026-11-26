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Le club argentin de River Plate a reconnu mener des négociations avec le Marocain Yassine Bounou, gardien du club saoudien d'Al-Hilal, en vue de le recruter dans les prochains mois.

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Des informations de presse avaient révélé la volonté de River Plate de recruter Bounou , notamment en cas de départ de son gardien argentin Santiago Beltrán lors du prochain mercato estival, alors que plusieurs clubs européens s'intéressent à lui.

Ricardo Dasso, responsable de la communication de River Plate, a réagi à ces informations dans des déclarations à la chaîne saoudienne Al Midan, affirmant : « Yassine Bounou fait partie des cibles du club ».

Il a ajouté : « Nous le recruterons (Bounou) si (Santiago) Beltrán s'en va, car le gardien que veut River Plate, c'est Bounou ».

Les propos de Dasso viennent confirmer ce qu'avait récemment révélé la chaîne argentine TyC Sports, selon laquelle les dirigeants de River Plate ont établi des premiers contacts avec Bounou, qu'ils considèrent comme la première option pour remplacer Beltrán en cas de départ.

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Beltrán a affiché un niveau remarquable qui a attiré l'attention de nombreux clubs européens, après avoir eu l'occasion de rejoindre la sélection argentine lors des matchs amicaux précédant la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sur décision du sélectionneur Lionel Scaloni, avant de faire ses débuts sous le maillot national lors du match amical contre le Honduras, remporté par l'Argentine.

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Cette évolution renforce la probabilité de son départ, d'autant qu'Aston Villa et l'Atlético de Madrid souhaitent s'attacher ses services, le club espagnol cherchant des solutions en prévision d'un éventuel départ de Jan Oblak.

Pour se prémunir contre d'éventuelles offres, la direction de River Plate s'emploie à prolonger le contrat de Beltrán jusqu'en décembre 2030, alors qu'il expirait en 2027, en revalorisant son salaire et en augmentant le montant de sa clause libératoire, ce qui donnerait au club une plus grande maîtrise de son avenir.

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Les dirigeants du club ne semblent pas disposés à le laisser partir facilement : ils n'ouvriront la porte aux négociations qu'à partir d'une offre d'au moins 15 millions de dollars, convaincus du potentiel du jeune gardien et de sa capacité à continuer de progresser.

Même si l'arrivée de Bounou semble liée au calendrier du départ de Beltrán, River Plate ne souhaite pas attendre le milieu de l'année, période où le marché des transferts européen bat son plein, et étudie donc la possibilité de boucler l'opération dès le mois de janvier prochain.

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Dans ce cadre, des représentants du club se sont rendus en Arabie saoudite pour entrer en contact direct avec le gardien marocain, lui faire part du sérieux de leur intérêt et ont placé son nom en tête de la liste des candidats pour garder les cages de l'équipe la saison prochaine.

Âgé de 35 ans, Bounou représente pour River Plate une option aux dimensions à la fois sportives et affectives, car le lien du gardien marocain avec le club ne se limite pas à un intérêt passager : il en est un supporter qui a exprimé à plusieurs reprises son envie de porter le maillot de l'équipe.

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Bounou avait déjà exprimé son désir de jouer pour River Plate lors d'un entretien accordé à TyC Sports en 2023, assurant que porter le maillot du club représentait un rêve pour lui, mais qu'il ne voulait pas se contenter d'y jouer pour satisfaire un souhait personnel : il entend afficher un niveau digne de l'équipe et se battre pour sa place.

Bounou évolue actuellement à Al-Hilal, auquel il est lié par un contrat courant jusqu'en juillet 2028, mais son attachement à River Plate pourrait donner une autre dimension aux futures négociations, surtout s'il y voit l'occasion de réaliser son rêve dans une nouvelle étape de sa carrière.