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Valdas Dambrauskas, l'entraîneur du club azerbaïdjanais de Sabah, a revu à la hausse les ambitions de son équipe avant le choc très attendu face à Barcelone en Ligue des champions.

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Il a assuré que ses joueurs ne se contenteraient pas de savourer cet événement historique, mais qu'ils aborderaient la rencontre avec l'intention de l'emporter, se disant convaincu de la capacité du football à créer des surprises et à écrire des histoires exceptionnelles, lorsque les deux équipes se retrouveront mercredi dans la capitale, Bakou.

Dans des déclarations à la presse avant le match, le technicien lituanien a évoqué sa préparation mentale pour ce rendez-vous très attendu. Interrogé sur le fait de savoir si l'insomnie le guettait avant l'un des matchs les plus importants de sa carrière d'entraîneur, il a répondu franchement : « Parfois, je n'arrive pas à dormir à cause du stress, avant les matchs du championnat azerbaïdjanais précisément. Mais des matchs comme ceux-là, en Ligue des champions, il faut tout simplement en profiter. »

Tout en insistant sur l'importance de savourer un affrontement face à un club de la stature de Barcelone, Dambrauskas a souligné que cela ne signifiait pas renoncer à toute ambition sportive, expliquant que son équipe dispute chaque match dans le but de gagner, quels que soient le résultat attendu ou la force de l'adversaire.

Il a également appelé les supporters de Sabah à venir en nombre et à remplir les tribunes pour soutenir les joueurs dans cette rencontre exceptionnelle, qui représente une occasion de montrer les qualités de l'équipe face à l'un des plus grands clubs européens.

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Ce match revêt une importance particulière pour le club azerbaïdjanais, puisque la capitale, Bakou, accueille une affiche historique face à Barcelone. De quoi pousser l'entraîneur à adresser un message direct aux supporters, en soulignant que l'événement ne concerne pas seulement les joueurs et le staff technique, mais qu'il représente un grand moment pour la ville et les fans du club.

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« Je pense que c'est un grand match pour les supporters, pour nous, pour les joueurs et pour le staff. Alors profitons-en ensemble, croyons-y et donnons tout ce que nous avons, nous sur le terrain et vous dans les tribunes, et voyons ce qui peut se passer », a-t-il déclaré.

Dans son message de motivation, l'entraîneur a ajouté que le football ne se plie pas toujours aux pronostics et qu'il peut offrir aux équipes les moins favorites l'occasion de vivre des moments exceptionnels : « Parfois, le football écrit des histoires incroyables. Allons en écrire une mercredi », a-t-il lancé, signe de sa volonté de profiter de cette rencontre pour décrocher un résultat inattendu face au géant catalan.

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De son côté, Timo, joueur de Sabah, n'a pas caché son ambition de créer la surprise face à Barcelone, assurant que son équipe n'aborderait pas le match dans un état d'esprit résigné face au nom ou à l'histoire de l'adversaire.

« Je sais que ce que je dis peut paraître fou, mais je veux gagner. Pourquoi pas ? », a-t-il déclaré, se disant très enthousiaste à l'idée de disputer cette rencontre, qui ressemble selon lui à un rêve, même s'il souhaite l'aborder comme un match de football ordinaire.

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Le joueur a expliqué qu'affronter Barcelone lui paraissait encore incroyable, même lorsqu'il en parle avec sa famille et ses amis, ajoutant qu'il n'est pas facile d'assimiler l'idée de jouer contre le club catalan, comme si évoquer ce match relevait encore davantage de la fiction que de la réalité.