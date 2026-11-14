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L’attaquant de l’Atlético de Madrid Julian Alvarez a assuré que l’Argentine continuerait à travailler dur sous la direction du sélectionneur Lionel Scaloni, malgré sa défaite 2-1 face à l’Uruguay vendredi en match amical. Pour leur premier match depuis que leur capitaine emblématique Lionel Messi a mis fin à sa carrière internationale le mois dernier, les Argentins se sont inclinés à la Bombonera face aux visiteurs de Diego Forlan.

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L’attaquant marque à Buenos Aires

Alvarez a trouvé le chemin des filets en seconde période à Buenos Aires, mais son but n’a pas suffi à empêcher les vice-champions du monde 2026 de s’incliner devant un public local clairsemé. Après la victoire chargée d’émotion de Messi, 39 ans, contre le Bénin le mois dernier, lors de son match d’adieu, au terme d’un bilan de 126 buts en 208 sélections, l’Argentine a peiné à percer une défense adverse bien organisée. Finalement, l’Uruguay a tenu bon et offert à son nouvel entraîneur Forlan sa troisième victoire depuis sa prise de fonctions.

L’attaquant se réjouit de la continuité du staff technique

Malgré ce résultat décevant, la sélection a abordé la trêve internationale de novembre portée par la nouvelle de la prolongation de contrat de Scaloni et de son staff. Ils resteront à la tête de l’équipe nationale tandis qu’une nouvelle génération prend le relais des vétérans qui ont marqué une époque riche en trophées.

Interrogé par les diffuseurs après le coup de sifflet final sur la manière de suivre l’exemple des figures emblématiques qui ont quitté l’équipe, Alvarez a déclaré : « Nous allons continuer à travailler. Nous avons appris et grandi pendant toutes ces années aux côtés de personnes qui ont tout donné à l’équipe nationale ; nous essayons de les imiter et de montrer l’exemple. »

À propos de la réaction du vestiaire à la prolongation de l’entraîneur, l’attaquant a ajouté : « Scaloni nous a dit qu’ils restaient, et cela nous donne confiance et nous réjouit. »

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Deux coups de pied arrêtés rapprochés punissent les locaux

Lors d’une première période sans but, Exequiel Palacios a occupé un rôle de sentinelle derrière Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister, avec Nico Paz et Thiago Almada sur les côtés. Le gardien uruguayen Cristopher Fiermarin a repoussé les tentatives d’Alvarez et de Paz, tandis que Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta et Darwin Nunez ont aidé les visiteurs à entrer dans leur match.

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Scaloni a fait entrer Matias Soule à la place de Palacios à la mi-temps, mais un coup franc de De Arrascaeta venu de la gauche, prolongé par Nunez, a semé la panique : la tête de Lisandro Martinez pour dégager le ballon a rebondi sur celle de Leonardo Balerdi et s’est terminée par un but contre son camp.

Quelques instants après un arrêt de Geronimo Rulli devant Nunez à la 52e minute, le corner qui a suivi, tiré par De Arrascaeta, a heurté Maxi Araujo au premier poteau avant de finir sa course dans le but, portant le score à 2-0. L’Uruguay a ainsi exploité l’espace laissé par Palacios.

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La réaction tardive échoue de justesse

À la recherche d’un moyen de revenir dans le match, Scaloni a fait entrer Gianluca Prestianni à la place d’Almada. Fiermarin a ensuite remporté son face-à-face avec Paz, servi par Soule, avant que Fernandez ne renverse le jeu à la 72e minute. Prestianni a alors centré pour Alvarez, qui a marqué au ras du poteau. Les latéraux Agustin Giay et Roman Vega ont remplacé Gonzalo Montiel et Medina pour les 10 dernières minutes, alors que les locaux poussaient pour égaliser. Alvarez a toutefois manqué une nouvelle occasion dans le temps additionnel et l’Uruguay a conservé son avantage avant les derniers matches amicaux de novembre, mardi.