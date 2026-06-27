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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

« Nous abordons un nouveau championnat » : après avoir dépassé Pelé, Mbappé lance un véritable défi

Norvège vs France
Norvège
France
Coupe du monde
Kylian Mbappé
Norvège
France
É.-U.

Avec 20 contributions, Mbappé trace la voie de l’immortalité.

Kylian Mbappé s'est réjoui de la qualification de l'équipe de France pour les phases finales de la Coupe du monde 2026, affirmant que « la véritable phase du tournoi commence maintenant », après la large victoire 4-1 contre la Norvège, qui a permis aux « Bleus » de prendre la tête du groupe 9 avec un sans-faute (9 points).

Mbappé n’a pas trouvé le chemin des filets, mais il a brillé en distillant deux passes décisives à Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé express avant la pause.

Grâce à cette performance, la star du Real Madrid porte à 20 son total de contributions offensives en Coupe du monde (16 buts, 4 passes décisives), dépassant ainsi la légende brésilienne Pelé, créditée de 19 (12 buts, 7 passes décisives), tout en restant derrière l’Argentin Lionel Messi, auteur de 27 contributions (18 buts et 9 passes décisives).

Sur son compte « X », Mbappé a résumé l’état d’esprit des Bleus : « La mission est accomplie à la perfection, il est maintenant temps de récupérer et de se lancer dans un nouveau tournoi. » Une façon de souligner que la prochaine étape, où il visera un troisième sacre mondial avec les Bleus, commence dès à présent.

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