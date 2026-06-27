Kylian Mbappé s'est réjoui de la qualification de l'équipe de France pour les phases finales de la Coupe du monde 2026, affirmant que « la véritable phase du tournoi commence maintenant », après la large victoire 4-1 contre la Norvège, qui a permis aux « Bleus » de prendre la tête du groupe 9 avec un sans-faute (9 points).

Mbappé n’a pas trouvé le chemin des filets, mais il a brillé en distillant deux passes décisives à Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé express avant la pause.

Grâce à cette performance, la star du Real Madrid porte à 20 son total de contributions offensives en Coupe du monde (16 buts, 4 passes décisives), dépassant ainsi la légende brésilienne Pelé, créditée de 19 (12 buts, 7 passes décisives), tout en restant derrière l’Argentin Lionel Messi, auteur de 27 contributions (18 buts et 9 passes décisives).

Sur son compte « X », Mbappé a résumé l’état d’esprit des Bleus : « La mission est accomplie à la perfection, il est maintenant temps de récupérer et de se lancer dans un nouveau tournoi. » Une façon de souligner que la prochaine étape, où il visera un troisième sacre mondial avec les Bleus, commence dès à présent.