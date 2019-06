Nottingham Forest - Sabri Lamouchi : "C’est tout sauf un pas en arrière"

Quelques mois après son départ du Stade Rennais, Sabri Lamouchi est désormais l'entraîneur de Nottingham Forest, pensionnaire de Championship.

Sabri Lamouchi, sans poste depuis son départ de Rennes, qu'il était parvenu à qualifier pour la , a récemment débarqué en , du côté de Nottingham Foret, club pensionnaire de Championship (seconde division).

Un choix surprenant, alors que son nom avait été évoqué dans plusieurs clubs de , tels que le FC , l'AS Saint-Etienne ou encore l'Olympique Lyonnais. Mais selon le principal intéressé, ce choix n'est en rien une régression. Bien au contraire.

"C’est tout sauf un pas en arrière"

"Je suis très heureux, très excité. C’est un grand club du foot anglais, avec une immense histoire. J’ai senti beaucoup de respect, d’investissement à mon égard. Pouvoir être entraîneur d’un club mythique. C’est une grande fierté. Et ce même s’il évolue en Championship. Un championnat pas nécessairement connu en mais très long, très difficile. C’est un immense challenge. Je l’aborde avec beaucoup d’ambitions, de détermination", a en effet déclaré Sabri Lamouchi, dans un entretien accordé au quotidien L'Equipe publié ce dimanche.

"Je n’ai aucun statut. Je n’ai jamais cessé depuis le début de ma carrière d’entraîneur de me remettre en question en entraînant l’une des plus grandes sélections d’Afrique (la Côte d’Ivoire, de 2012 à 2014, ndlr), en partant au Moyen Orient (à El Jaish, au , de janvier 2015 à 2017, ndlr), en allant à Rennes (de novembre 2017 à décembre 2018, ndlr). J’avais en face de moi des gens sérieux, ambitieux, déterminés. C’est tout sauf un pas en arrière", a ensuite ajouté le nouvel entraîneur de Nottingham Foret, club vainqueur de la C1 en 1979 et 1980.