Comment regarder Nottingham Forest contre Manchester City avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 7 nov. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Manchester City se rend au City Ground pour affronter Nottingham Forest en Premier League, avec l’objectif de mettre fin à une série de deux défaites consécutives sur la scène nationale.

Le but victorieux inscrit en fin de match par Erling Haaland contre le RB Leipzig en milieu de semaine a offert à l’équipe d’Enzo Maresca une victoire 3-2 en Ligue des champions, mais le Norvégien a reconnu sans détour que City devait se montrer plus impitoyable lorsqu’il prend l’avantage. Les erreurs défensives qui ont permis à Leipzig d’égaliser à deux reprises inquiéteront Maresca avant le rendez-vous de ce week-end.

Forest aborde cette rencontre en difficulté sur la scène nationale, après avoir perdu quatre de ses cinq derniers matches de Premier League. L’équipe d’Oliver Glasner a encaissé six buts lors de ces quatre défaites et occupe la 19e place du classement. Elle ne peut donc pas se permettre de perdre à domicile.

City occupe la deuxième place du classement de Premier League et voudra consolider sa position avant la trêve internationale. Haaland, qui portait le brassard de capitaine en milieu de semaine, enchaîne les buts et sera le principal danger que la défense de Glasner devra contenir.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Nottingham Forest contre Manchester City en direct.

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